“NEW 듀먼몰에서 댕댕이 자연화식 사볼까”… 굽네 듀먼, 리뉴얼 프로모션

듀먼몰 리뉴얼 프로모션 이미지. 굽네 듀먼 제공

굽네의 반려견 화식 펫푸드 브랜드 듀먼이 쇼핑몰 리뉴얼 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

오는 31일까지 계속되는 이번 행사는 화식 오픈 특가, 100%당첨 할인 쿠폰 증정, 구매 금액별 사은품 증정, SNS 이벤트 등이 마련됐다.

대표 제품인 자연화식을 50팩을 50g 팩당 790원, 100g 팩당 1100원 특가로 구매할 수 있는 점이 눈에 띈다. 자연화식은 사람이 먹을 수 있는 휴먼그레이드 원료를 100% 사용하고, 산화방지제와 착색제 등 합성 첨가물을 배제했다. 다양한 단백질원에 5가지 이상의 채소를 더한 오리지널 6종과 눈‧피부‧관절 등 집중 케어가 가능한 기능성 4종으로 구성됐다.

아울러 듀먼 앱을 설치한 고객에게는 3000원 할인 쿠폰을 발급하고, 반려동물 정보 등록 시에는 2000원 할인 쿠폰을 지급한다.

또한 구매 금액에 따라 5만원‧7만원‧10만원 이상 구매시 각각 ‘초유단백 챱챱펫밀크 눈가반짝’, ‘플레이츄 덴탈껌 치즈’ ‘고구마 치킨 돌돌이’를 1팩씩 증정한다.

SNS에서는 ‘리뉴얼 소문내기 이벤트’에 참여하면 추첨을 통해 굽네치킨 상품권과 적립금 등 다양한 경품이 제공된다.

듀먼 관계자는 “이번 리뉴얼은 고객이 보다 편리하게 제품을 구매할 수 있도록 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “새로워진 듀먼몰에서 즐거운 쇼핑 경험을 누리길 바란다”고 말했다.

한편 듀먼(D’human)은 ‘강아지도 사람이다(Dogs are Human)’라는 철학을 담아 사람도 먹을 수 있는 휴먼그레이드 자연화식을 정성스럽게 조리하는 원칙을 지켜가는 브랜드다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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