한국도로공사, 정규리그 1위 이끈 김종민 감독과 결별할 듯 “내일 오전에 발표”

김종민 한국도로공사 감독. 사진=KOVO 제공

갑작스러운 결별이다.

올 시즌 프로배구 정규리그 1위에 오른 한국도로공사가 김종민 감독과 결별을 앞두고 있다.

26일 배구계에 따르면 사실상 결별 수순을 밟고 있는 것으로 전해졌다. 김 감독은 오는 31일 계약이 만료되는 상황이었다. 김 감독은 이날 오전까지 팀 훈련을 지휘했고 현재 김천에 머무르고 있는 것으로 알려졌다.

김 감독은 2016년 3월 한국도로공사 지휘봉을 잡았다. 2번째 시즌이었던 2017~2018시즌 정규리그 1위와 챔피언결정전 통합 우승을 달성했다. 2022~2023시즌에는 정규리그 3위로 플레이오프(PO)를 거쳐 흥국생명과의 챔프전에서 V리그 사상 첫 리버스 스윕으로 우승을 달성했다. 올 시즌 8년 만에 정규리그 1위에 팀을 올려놓은 김 감독은 오는 4월1일부터 시작되는 챔프전에서 통산 3번째 우승에 도전할 예정이었다.

한국도로공사 관계자는 26일 세계비즈앤스포츠월드와의 통화에서 “김종민 감독의 거취가 아직 공식적으로 결정된 건 없다”면서도 “오늘 오후에 최종적으로 결정되면 내일 오전에 보도자료를 배포할 예정”이라고 했다.

유력한 결별 배경은 하나다. 지난해 불거진 A코치 폭행 혐의로 약식 기소된 점이 영향을 줬을 거라는 분석이 나온다. 김 감독은 구단 숙소에서 같은 팀 A코치에게 리모컨을 던지고 목 부위를 밀친 혐의를 받아 지난 4월 피소됐다. 김 감독은 정면으로 반박한 바 있다. 이후 법정 공방이 벌어졌으나 아직 법원의 판결은 나오지 않았다. 한국배구연맹(KOVO)의 징계도 없었다.

구단으로서는 부담스러울 수 있는 상황이었을 수는 있다. 하지만 정규리그를 모두 치르고 챔프전을 불과 일주일가량 앞둔 시점에서 갑작스럽게 결별을 선택한 건 비판을 피하기 어려워 보인다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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