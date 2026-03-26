이도진, ‘무명전설’ 막내 한율 향한 격한 응원…“형아가 뿌듯해” [스타★샷]

이도진이 선물한 두바이 쫀득 쿠키를 먹고 있는 김한율. 사진 출처=이도진 인스타그램 계정

이도진이 김한율과 함께 훈훈한 삼촌미를 뽐냈다.

26일 가수 이도진이 자신의 인스타그램 계정에 김한율과 함께 찍은 사진을 올렸다. 이도진과 김한율은 MBN 트로트 서바이벌 프로그램 ‘무명전설’에 함께 출연 중이다.

이도진은 “무명전설 최연소 김한율 오늘 팀전 멋지게 해내는 모습 보니 멋있다! 다른 팀이지만 연습하는 거 보면서 한율이는 잘해내고 있다 느껴져서 형아가 괜히 뿌듯하다”고 적어 김한율을 향한 응원과 뿌듯함을 전했다. 이어 “두쫀쿠....를 한율아 ㅋㅋㅋ 그렇게 바로 먹어버리면 어떡하냐 하하 너무 맛있지?” 라며 “언제나 도진 형이 격하게 응원할게!! 무명전설 김한율 화이팅! 이도진 화이팅!”이라고 썼다.

누리꾼들은 “두 분 쭈욱 승승장구하시길 바랍니다”, “멋진 삼촌이다”, “둘 다 너무 귀엽게 나왔다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

한편 이도진은 3년 전 난청과 성대결절이라는 위기를 극복하고 무명전설에서 뛰어난 활약을 보여주고 있다. 특히 ‘TOP3 달콤한 사내 무명 팀’에서 맏형으로 중심을 잡아 주며 팀을 승리로 이끌어 주목받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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