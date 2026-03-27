인스타360, ‘롯데백화점 부산본점’ 신규 매장 오픈 기념 이벤트 풍성

사진=인스타360

글로벌 액션캠 브랜드 인스타360의 국내 공식 수입·유통사 ㈜이수인터내셔널이 지난 3월 26일 부산의 심장부인 롯데백화점 부산본점 5층에 신규 공식 매장을 그랜드 오픈했다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 부산본점 입점은 인스타360이 경상권 고객들과의 소통을 강화하기 위해 전략적으로 추진한 결과다. 부산 서면에 위치한 롯데백화점 부산본점은 풍부한 유동인구와 트렌디한 소비층이 집중되는 곳으로 이번 오픈을 통해 영남 지역 고객들은 인스타360의 혁신적인 촬영 솔루션을 보다 가까이서 직접 체험하고 전문적인 상담을 받을 수 있게 됐다.

인스타360은 롯데백화점 부산본점 오픈을 기념해 3월 26일부터 4월 5일까지 열흘간 다채로운 ‘오픈 기념 이벤트’를 진행한다.

먼저 매장을 방문하는 고객들을 위해 특별한 참여형 이벤트가 마련된다. 매장 내 설치된 인스타360 전용 포토존에서 사진을 촬영한 후 개인 SNS 계정에 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정한다.

구매 고객을 위한 혜택도 풍성하다. 행사 기간 동안 제품 구매시 오픈 기념 특별 할인이 적용되며 카메라 본품 구매 고객에게는 액세서리 증정과 즉석 뽑기 이벤트 등 다양한 혜택이 선착순으로 제공된다.

인스타360은 현재 도산 플래그십 스토어를 포함해 서울(잠실, 신촌), 경기(광교, 수원, 판교), 충청, 울산 등 전국 주요 거점에 공식 매장 라인업을 구축하고 있으며 이번 부산본점 오픈을 기점으로 경상권 네트워크를 더욱 공고히 한다는 계획이다.

인스타360 관계자는 “대한민국 제2의 도시이자 관광 및 쇼핑의 중심인 부산에 인스타360의 새로운 거점을 마련하게 되어 매우 기쁘다”며, “단순한 판매를 넘어 부산 시민과 관광객들이 창의적인 영상 제작의 즐거움을 직접 느끼고 체험할 수 있는 소통의 장이 되길 기대한다”고 전했다.

롯데백화점 부산본점 인스타360 매장은 백화점 운영 시간과 동일하게 운영되며 제품 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 인스타360 공식 ARS 매장 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@segye.com

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