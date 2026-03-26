“장항준 감독 피해 다녔다” 유지태, 유퀴즈서 밝힌 촬영장 ‘웃픈’ 비하인드 [TV핫스팟]

‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 유지태가 여러 가지 이야기를 솔직히 공개했다. 사진 출처=‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 336회 방송 캡처

천만 배우 유지태가 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 다양한 촬영 비하인드를 털어놓았다.

지난 25일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’의 336회 방송에 영화 ‘왕과 사는 남자’ 한명회 역 유지태가 출연했다. 해당 방송에서 유지태는 천만 배우가 된 소감 및 왕과 사는 남자 촬영 비하인드 등 다양한 이야기를 했다.

왕과 사는 남자는 촬영일 기준 역대 한국 영화 흥행 순위 5위를 기록하고 있었다. 이에 유지태는 “역대 3위 한국 영화가 되길 바라고 있다”라고 말했다. 왜 1위가 아니고 3위인지 이유를 묻자 “1위는 너무 높아서”라고 대답해 웃음을 유발했다. 26일 기준 왕과 사는 남자는 유지태의 바람대로 역대 흥행 순위 3위를 기록하고 있다.

왕과 사는 남자의 유일한 악역 한명회는 처음부터 유지태를 염두에 두고 만들어진 캐릭터였다. 유지태는 지금까지 매체에서 만들어진 한명회와 또 다른 느낌을 내기 위해 사료를 참고했다. 연구 끝에 만들어진 한명회는 무게감이 있고 기골이 장대한 모습으로 강한 임팩트를 남겼다. 또 100kg 증량을 위해 고지혈증, 급성 위염 등 건강 문제가 있었던 것도 밝혔다.

장항준 감독과의 일화도 언급됐다. 유지태는 장항준 감독의 호들갑스러운 칭찬과 감탄 때문에 몰입이 힘들어 일부러 피해 다녔다고 말했다. 영상으로 등장한 장항준 감독은 “몰입을 깨는지 몰랐다”며 해맑게 사과했다.

이어 진중하게 몰입하기 때문에 멜로를 피하는 것과 건국대 교수에서 학과장까지 하고 있다는 것이 언급됐다. 어머니 얘기가 나오자 눈물을 보이기도 했다. 힘들었던 유년 시절을 추억하며 어머니를 “억새풀처럼 강한 여성”으로 표현했다. “외동이기에 어머니와 더 각별한 사이였다”고 얘기하던 중 눈물이 나와 잠시 촬영이 중단되기도 했다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 유지태가 여러 가지 이야기를 솔직히 공개했다. 사진 출처=‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 336회 방송 캡처

마지막으로 유지태는 “코로나 이후 급격히 얼어붙었던 영화 시장 때문에 우울감도 느꼈다. 천만 영화가 다시 안 나올 줄 알았다”며 “자신이 나온 영화가 천만 영화가 되어 출연한 것을 너무 감사하게 생각한다”고 전했다. 더불어 상금 백만 원을 고립 위기 1인 가구를 위한 마음 쉼터 ‘서울 마음 편의점’에 기부해 훈훈함을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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