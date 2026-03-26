프로야구 LG 박해민, 염경엽 감독, 임찬규(왼쪽부터)가 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 리그 개막 미디어데이’에서 입장하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-03-26 14:38:45 수정 : 2026-03-26 14:38:44
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
프로야구 LG 박해민, 염경엽 감독, 임찬규(왼쪽부터)가 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 리그 개막 미디어데이’에서 입장하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]