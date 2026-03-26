프로야구 삼성 구자욱, 박진만 감독, 강민호(왼쪽부터)가 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 신한 SOL KBO 리그 개막 미디어데이’에서 입장하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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