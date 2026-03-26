문별, 오늘(26일) 신곡 '헤르츠' 컴백 무대 최초 공개

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 고유의 주파수로 가요계 새로운 파장을 일으킨다.

문별은 오늘(26일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출격해 세 번째 싱글 'REV(레브)'의 타이틀곡 'Hertz(헤르츠)' 컴백 무대를 선보인다.

'Hertz'는 강렬한 비트 위로 문별의 목소리가 층층이 중첩돼 멈출 수 없는 에너지를 전하는 곡이다. 끊임없이 교차하는 주파수와 노이즈를 뚫고 문별은 자신만의 속도로 전력 질주한다. 문별이 직접 작사, 작곡에 참여해 한층 진화된 음악적 역량을 입증했다.

특히, 문별은 속도감과 리듬감을 극대화한 다채로운 안무로 압도적인 몰입감을 선사한다는 목표다. 주파수를 표현한 손동작이 포인트로, 문별 특유의 에너제틱한 동작들로 보는 즐거움을 더할 예정이다.

문별의 세 번째 싱글 'REV'는 '엔진의 회전 속도를 올리다'라는 의미를 담고 있다. 문별이 전곡 작업을 직접 진두지휘한 가운데 보컬, 랩, 퍼포먼스 등 포지션의 경계를 자유롭게 넘나들며 '올라운더' 면모를 과시했다.



문별은 26일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격 컴백 활동에 돌입, 각종 음악방송과 다양한 웹 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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