KBL, 프로농구 ‘포카리스웨트 인기상’ 투표 시작

사진=KBL 제공

KBL은 26일 오전 10시부터 다음 달 8일 오후 5시까지 2025∼2026 LG전자 프로농구 ‘포카리스웨트 인기상’ 투표를 진행한다.

이번 투표는 KBL 등록 선수 전원을 대상으로 하며 KBL 통합 홈페이지를 통해 참여 가능하다. 1인당 하루 1회 투표할 수 있으며, 1회 투표 시 총 2명의 선수를 선택할 수 있다. 단 동일 구단 소속 선수는 1명으로 선택이 제한된다.

지난 시즌에는 부산 KCC 허웅이 인기상을 수상하며 2019-2020시즌부터 6시즌 연속 수상의 기록을 이어갔다. 허웅은 총 6회 수상으로 2011-2012시즌부터 시행된 인기상 최다 수상 기록을 보유하고 있으며 안양 정관장 김종규가 2회 수상으로 그 뒤를 잇고 있다.

인기상 투표에 참여하는 팬들을 위한 다양한 경품 이벤트도 준비했다. 추첨을 통해 포카리스웨트 대형 타올, TVING 구독권, 몰텐 컬러볼 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

한편, 포카리스웨트 인기상의 주인공은 오는 4월 9일 열리는 2025-2026 LG전자 프로농구 시상식에서 발표한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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