우리은행, 우리WON 공식 후원사 ‘스케쳐스 브랜드 데이’ 28일 진행

사진=우리은행 우리WON

우리은행 우리WON 여자프로농구단과 공식 후원사 스케쳐스가 오는 28일 16시 신한은행과의 홈경기를 맞아 ‘스케쳐스 브랜드 DAY’를 진행한다.

이번 이벤트는 2022-23시즌부터 4시즌 연속 후원을 이어오고 있는 스케쳐스코리아(지사장 강병존)와 우리은행 우리WON의 파트너십을 기반으로 팬들에게 색다른 브랜드 경험과 다양한 즐길 거리를 제공하기 위해 기획됐다.

이날 경기장에는 스케쳐스 제품을 활용한 퀴즈 이벤트, 스케쳐스 인증 챌린지 등 관중 참여형 프로그램이 다채롭게 펼쳐질 예정이며 참여한 팬들에게는 추첨을 통하여 신발, 모자 등 다양한 스케쳐스 경품을 제공하여 팬들이 자연스럽게 스케쳐스 브랜드를 경험할 수 있도록 구성했다.

우리은행 우리WON과 공식 후원사 스케쳐스는 앞으로도 팬들과 소통할 수 있는 다양한 이벤트를 통해 농구장을 찾는 모든 관중에게 즐거움과 감동을 전할 수 있도록 노력할 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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