“주현이가 아기로 보여”…김영옥 앞 ‘순한 양’ 된 아이린, 54살 차이 ‘조손 케미’

김영옥과 아이린이 토크와 요리 등 다양한 콘텐츠를 진행하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’ 영상 캡처

아이린이 김영옥에게 명절 잔소리를 들었다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’에 ‘두쫀쿠, 봄동비빔밥 다음은 무조건 아(이린)x할(머니)’라는 제목의 영상이 올라왔다. 김영옥의 집에 초대받은 손녀 아이린은 자신을 소개할 수 있는 물건으로 쑥찜팩을 골라 방문을 예고했다.

김영옥은 아이린의 자기소개를 들으며 애정 어린 잔소리를 아끼지 않았다. 취미가 누워 있기라는 아이린에게 “누워 있으면 못 써”라고 말했다. “일이 다 끝나고 피곤할 때 누워 있는 거겠지”라고 이해하려 하다가 결국 “(누워 있으면) 진이 빠져서 못 써”로 돌아와 웃음을 자아냈다.

이어 김영옥은 아이린의 ‘토끼린’, ‘청뽀매(청순뽀송열매)’ 같은 귀여운 별명을 질투하기도 했다. 또 아이린이 더 많이 얘기할 수 있도록 유도하는 등 대화를 이끌어 나갔다. “결혼 생각이 있지 않냐”는 질문에 아이린이 “언젠가는 할 것”이라고 말꼬리를 흐리자 “언젠가는 가임기 문제가 있다”고 진심 어린 조언을 건넸다. 아이린은 당황해 웃음을 터뜨렸다.

누리꾼들은 “주현이 어디서든 선배인데 여기서는 애기다”, “12년 차 아이린에게 결혼 질문할 수 있는 유일한 사람”, “무슨 조합인지 모르겠지만 잘 어울린다” 등 호감 어린 댓글을 달았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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