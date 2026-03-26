광화문 ‘한글 현판’ 추가할까…문체부, 31일 토론회 개최

문화체육관광부는 광화문 한글 현판 추가 설치 여부를 둘러싼 다양한 의견을 듣기 위해 오는 31일 서울 종로구 대한민국역사박물관 6층 회의실에서 광화문 현판 토론회를 개최한다고 26일 밝혔다.

최휘영 문체부 장관은 지난 1월 국무회의에서 광화문의 역사성을 존중하면서도 현대적 상징성을 함께 반영하기 위해 기존 한자 현판은 유지하면서 한글 현판을 추가 설치하는 방안을 제안했다. 이번 토론회는 광화문 현판을 둘러싼 주요 쟁점을 정리하고 논의를 본격화하는 자리로 마련됐다. 관심 있는 국민은 누구나 토론회에 참석할 수 있다.

이건범 한글문화연대 대표와 최종덕 전 국립문화재연구소장이 발제하고, 이어 양현미 상명대학교 문화예술경영전공 교수가 좌장을 맡아 토론을 진행한다. 김권정 대한민국역사박물관 학예연구관·김주원 한글학회장·이강민 한국예술종합학교 건축과 교수·홍석주 서일대학교 건축과 교수·김형우 한반도문화관광연구원장 등 다양한 분야 전문가들이 토론자로 참여한다.

문체부는 토론회를 시작으로 광화문 한글 현판 추가 설치에 대한 의견을 폭넓게 수렴하며 논의를 이어간다. 4월 초에 문체부 누리집에 의견을 남길 수 있는 게시판을 개설하고 전문가 의견 조사와 대국민 설문조사 등을 함께 진행해 정책을 구체적으로 검토할 계획이다.

최휘영 장관은 “광화문은 역사와 미래가 공존하는 공간이자 대한민국을 상징하는 대표 공간인 만큼 그에 걸맞은 모습을 함께 고민할 필요가 있다”며 “정부는 열린 자세로 여러 의견을 폭넓게 듣고 충분한 숙의와 의견 수렴을 거쳐 국민이 공감할 수 있는 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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