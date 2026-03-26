라인 품 안긴 카카오게임즈…한상우 대표 “현 체제 유지 속 신작 출시 집중”

한상우 카카오게임즈 대표가 26일 오전 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 제13기 정기 주주총회를 마치고 질의에 답하고 있다. 게임기자단

라인야후를 새 최대주주로 맞이한 카카오게임즈가 당분간 조직 변화 없이 기존 체제를 유지하며 신작 출시에 집중하겠다는 방침을 밝혔다.

한상우 카카오게임즈 대표는 26일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 제13기 정기 주주총회 이후 기자들과 만나 “구체적인 경영 변화나 조직 개편 등은 아직 결정된 바 없다”며 “현재로서는 기존 체제를 안정적으로 유지하는 것이 중요하다는 데 양측 주주가 공감하고 있다”고 말했다.

앞서 카카오게임즈는 최대주주 변경을 공식화했다. 라인야후가 출자한 투자 목적 법인 엘트리플에이(LAAA) 인베스트먼트가 카카오로부터 지분 일부를 인수하고, 신주 및 전환사채 인수에도 참여하면서 지배구조가 재편됐다. 이에 따라 기존 최대주주였던 카카오는 2대 주주로 내려앉게 됐다.

한 대표는 향후 경영 방향과 관련해 “올해 예정된 신작들의 성공적인 출시가 가장 중요한 과제”라며 “라인야후와의 전략적 협력은 이미 큰 틀에서 합의됐지만, 구체적인 실행 방안은 단계적으로 논의해 나갈 것”이라고 설명했다.

이날 주주총회에는 의결권이 있는 주식 총수 8893만여 주 가운데 약 56.64%에 해당하는 주주들이 참석했다. 안건으로 상정된 한 대표의 사내이사 재선임과 노정연·오명전·정선열 사외이사 재선임, 이사 보수한도 승인 등은 모두 원안대로 통과됐다.

한 대표는 “카카오게임즈는 기존 핵심 이용자층을 기반으로 안정적인 서비스를 이어가면서 사업 포트폴리오 재정비와 비용 효율화를 통해 체질 개선을 추진해 왔다”며 “재무 건전성을 강화하고 PC·콘솔 등으로 플랫폼을 확장해 글로벌 경쟁력을 갖춘 구조를 만들어가고 있다”고 강조했다.

이어 “대표 지식재산(IP) ‘오딘’을 기반으로 한 후속작 ‘오딘Q’는 출시를 앞두고 완성도를 점검 중이며, PC·콘솔 신작 ‘크로노 오디세이’는 글로벌 테스트를 통해 이용자 반응을 확인했다”며 “다양한 장르의 신작을 통해 성장 기반을 지속적으로 확보해 나가겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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