스파이더, ‘RESPECT’ 캠페인과 신제품 공개

사진=스파이더(SPYDER)

글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 스파이더(SPYDER)가 26SS 시즌을 맞아 신규 퍼포먼스 러닝화 ‘SPEER WEB’을 출시하고 이를 중심으로 러닝 캠페인 ‘RESPECT’를 전개한다고 26일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 캠페인 ‘RESPECT’는 기록이나 속도 중심의 기존 러닝에서 벗어나, 러닝을 대하는 다양한 이유와 태도에 주목한다. 한계를 돌파하기 위한 러닝부터 일상의 균형을 찾기 위한 러닝, 나만의 리듬을 만들어가는 러닝까지 각자의 방식과 순간을 동등하게 조명하며 “어떤 이유든 너만의 러닝으로”라는 메시지를 통해 러닝의 본질적 가치와 지속 가능성을 강조한다. 특히 러너 개개인의 경험을 존중하는 브랜드 철학을 담아내며 캠페인의 공감도를 높였다.

캠페인과 함께 선보이는 ‘스피어웹(SPEER WEB)’은 이러한 메시지를 기술력으로 구현한 스파이더의 차세대 러닝화다. 퍼포먼스 러닝을 위한 초경량 고탄성 폼을 적용해, 기존 대비 한층 더 진화된 러닝 경험을 제공한다. 해당 미드폼은 일반적인 중창이 가진 탄성(약 50%)보다 약 20~30% 향상된 수준(약 65%)의 반발 탄성을 구현해, 보다 강력한 추진력을 제공한다. 또한 일반적인 중창의 무게(비중 약 0.22g/cm³) 대비 약 30~40% 경량화 된 비중(약 0.14g/cm³)을 실현해 장시간 러닝에서도 발의 피로도를 효과적으로 낮춘다.

이를 통해 강한 반발력과 경량성을 동시에 확보하며 러닝 퍼포먼스를 극대화하고 안정적인 지지력을 더해 중장거리 러닝과 다양한 훈련 환경에서도 일관된 착화감을 제공한다. 또한 러너의 페이스 유지와 효율적인 에너지 전달을 돕는다. 여기에 신규 사이드라인 디자인은 기능성과 시각적 속도감을 동시에 강화해 퍼포먼스와 스타일을 모두 고려한 제품 완성도를 높였다.

스파이더는 캠페인의 메시지를 보다 입체적으로 전달하기 위해 한정 수량의 ‘RESPACK’ 패키지도 선보인다. ‘RESPACK’은 다양한 러닝 상황과 목적을 고려한 구성으로 러너들이 자신의 방식대로 러닝을 즐길 수 있도록 돕는 동시에, 각자의 러닝 여정을 응원하는 상징적인 의미를 담았다.

이와 함께 ‘RESPACK’을 직접 경험할 수 있도록 스파이더 압구정 스토어와의 매장 연계 프로모션을 통해 소비자 접점을 확대하고, 캠페인 메시지를 오프라인에서도 자연스럽게 체감할 수 있도록 할 예정이다.

스파이더 관계자는 “이번 캠페인을 통해 퍼포먼스 브랜드의 경계를 넘어, 러닝 커뮤니티의 새로운 문화를 선도하는 '리딩 브랜드'로 자리매김할 것”이라고 전했다. 한편, ‘스피어웹(SPEER WEB)’ 제품은 스파이더 공식 온라인몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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