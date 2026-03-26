‘K-트롯그랜드어워즈’ 2차 투표 오픈…‘톱10’ 박서진·장민호·김용빈 초접전

2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)가 누적 팬 투표 75만표를 돌파하며 26일 오전 11시에 2차 팬 투표를 오픈한다.

1차 투표에서만 누적 75만 표를 돌파하며 압도적인 참여율을 기록하며 대한민국 트로트 왕좌를 향한 팬심 전쟁의 시작을 알렸다.

현재 ‘TOP 10’ 부문에서는 1위 박서진, 2위 장민호, 3위 김용빈이 초접전 양상을 보이며 단 몇 표 차이로 순위가 뒤바뀌는 긴장감 넘치는 경쟁이 이어지고 있으며 팬들의 선택 한 번이 곧 순위를 바꾸는 결정적인 변수로 작용하는 상황이다.

또한 ‘케이트롯 남자가수’ 부문은 1위 손태진, 2위 박서진, 3위 추혁진이 맹렬히 추격 중이며 ‘케이트롯 여자가수’ 부문은 1위 마이진, 2위 전유진, 3위 빈예서가 상위권을 형성하며 양보 없는 경쟁을 펼치고 있다.

2차 투표는 26일 오전 11시부터 4월 10일 23시 59분까지 진행되며 실질적인 최종 순위를 결정짓는 핵심 라운드다. 팬들의 적극적인 참여 여부에 따라 결과가 완전히 뒤집힐 수 있어 긴장감이 최고조에 달하고 있다.

주최 측은 “75만 표 돌파는 단순한 수치를 넘어서 팬들이 직접 만들어가는 시상식이라는 의미로, 지금의 한 표가 결과를 바꿀 수 있는 만큼 2차 투표에 적극 참여해 주시기를 바란다”고 말했다.

오는 4월 11일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 개최되는 시상식은 1부, 2부로 나뉘어 진행된다. 티켓 예매는 티켓링크에서 단독 판매 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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