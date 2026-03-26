‘성인가요’ 가고 ‘대중가요’ 온다…대한가수협회, 명칭 변경 의결

지난 24일 열린 대한가수협회 총회에서 명예헌정상을 수상한 태진아(왼쪽)과 박상철 대한가수협회 회장.

대한가수협회가 트로트나 과거에 발매된 가요를 지칭하던 ‘성인가요’를 ‘대중가요’로 변경하기로 의견을 모았다.

대한가수협회는 지난 24일 2026년도 정기총회를 개최하고 협회의 주요 현안을 논의했다. 이날 총회는 (사)대한가수협회 박상철 회장을 비롯한 협회 주요 임원인 박상민, 임희숙, 유현상, 장미화, 금잔디, 김희진, 피터펀, 이용, 강혜연, 신유, 옥희, 현당, 김시동과 회원들이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 총회에서는 회원들이 참여한 토론 끝에 기존 ‘성인가요’라는 표현을 ‘대중가요’로 명칭 변경하기로 의결하고, 이를 공식 권고하기로 결정했다. 협회는 “이번 명칭 변경이 특정 연령층에 한정된 이미지를 넘어 보다 폭넓은 음악 장르로 확장하고, 대중과의 소통을 강화하기 위한 중요한 전환점이 될 것”이라고 설명했다.

대한가수협회 박상철 회장은 “이번 명칭 변경은 협회의 미래를 위한 중요한 결정”이라며 “세대와 장르를 아우르는 대중가요의 발전을 위해 협회가 중심적인 역할을 해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 총회에서는 협회 발전과 각 분야에서 두드러진 공헌을 한 회원들에 대한 시상식도 함께 진행됐다. 명예헌정상에는 태진아가 선정되었으며, 최우수가수상에 박상민, 공로가수상에 임희숙, 신인가수상에 남궁진, 윤태화, 모범가수상에 송별, 양지원, 봉사상에 김희진, 감사패에 김시동 감사 등으로 공연, 봉사, 조직 운영 등 다양한 영역에서 협회의 위상을 높이는 데 기여한 회원들이 함께 수상의 영예를 안았다.

또한 협회는 오랜 기간 헌신하며 협회 발전에 기여한 공로를 인정해 이갑돈을 원로회장으로 선출했다. 원로회장에 대해서는 예우와 함께 지속적인 활동 지원을 위한 소정의 지원금을 지급하기로 의결했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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