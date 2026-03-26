NHN ‘한게임 로얄홀덤’, PC 버전 오픈…‘메이’와 함께 HPT 도전

‘한게임 로얄홀덤’을 PC와 모바일을 오가며 즐길 수 있게 됐다.

엔에이치엔(NHN)은 자사의 텍사스 홀덤 방식 모바일 포커 게임 한게임 로얄홀덤이 PC 버전을 오픈했다고 26일 밝혔다.

2023년 출시된 이후 지난해 9월 새 단장을 마친 한게임 로얄홀덤은 홀덤 본연의 재미가 더욱 늘어나며 이용자들의 많은 사랑을 받고 있다. NHN은 홀덤 게임 이용자들이 다양한 플랫폼에서 편하게 즐길 수 있도록 PC 버전을 오픈했다.

한게임 로얄홀덤의 모바일 계정과 연동되어 이용자는 동기화된 정보로 PC 및 모바일 플랫폼 구분 없이 게임에 참여할 수 있다. 또한 플레이 환경에 맞춰 가로모드 테이블로 진행되며, 핫키 설정 및 입력 베팅 기능 추가로 PC 버전 만의 특색을 갖췄다.

PC 버전 오픈을 기념해 한게임 로얄홀덤은 오는 4월2일까지 10일 간 접속 보상과 ‘메이와 함께’ 이벤트를 진행한다. 메이와 함께는 신규 캐릭터 메이 장착 후 한게임 로얄홀덤을 플레이한 이용자 대상으로 추첨을 통해 한게임 포커 투어(HPT)’ 본선 참가권, 새틀라이트 참가권, 마스터즈 5000억 GTD 참가권을 제공하는 이벤트다. 이벤트 기간 PC, 모바일 구분 없이 접속한 모든 이용자에게 1회에 한해 메이(3일)가 지급된다.

HPT는 한게임 로얄홀덤에서 홀덤 게임 실력을 겨루는 온라인 새틀라이트 토너먼트와 현장 개최 방식인 오프라인 토너먼트로 나뉘어 진행하는 홀덤 대회다. 메이와 함께 이벤트에서 HPT 본선 참가권을 획득한 이용자는 오는 5월1일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔 컨벤션 센터에서 개막하는 제3회 HPT의 메인 이벤트 DAY1에 바로 출전할 수 있는 기회를 얻게 된다.

최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 “이번 PC 버전 오픈을 통해 홀덤 게임 이용자들이 더욱 다양한 환경에서 한게임 로얄홀덤만의 재미를 느낄 수 있게 되었다”라며 “신규 캐릭터 메이와 함께 오프라인 대회 HPT에도 도전할 수 있는 기회를 마련했으니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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