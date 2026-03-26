'재벌' 아이유, '대군' 변우석 찍었다 “저와 혼인하시지요”

아이유와 변우석이 거부할 수 없는 매력으로 21세기 대한민국을 뒤흔든다.

MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에서 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 신분 타파 로맨스의 시작을 알리는 메인 티저 영상을 공개했다.

공개된 티저 영상은 이안대군을 향해 “저와 혼인하시지요”라며 제안하듯 청혼하는 성희주의 당찬 미소로 시작된다. 학벌과 맷집, 능력을 갖춘 것은 물론 평민이기에 외척이 나설 일도 없는 성희주의 당돌한 자기 어필에 이안대군도 “거절할 수 없지”라며 수락한다.

“대군 부인이 될 채비를 하라”는 이안대군의 명을 기점으로 성희주와 이안대군은 로맨틱한 시간을 보낸다. 쏟아지는 스포트라이트를 받으며 당당히 손을 잡고 걷는가 하면, 연회장 안에서 사람들의 시선을 즐기듯 왈츠를 추며 제법 연인 같은 분위기를 내고 있다.

그러나 성희주와 이안대군의 결혼을 반대하는 세력도 등장해 긴장감을 높인다. 국무총리 민정우(노상현)는 이안대군에게 성희주를 왕실로부터 멀리 밀어내달라고 간청하고, 대비 윤이랑(공승연)은 민정우에게 두 사람의 혼인에 거부권을 쓰라고 종용한다.

각각 정계와 왕실을 주름잡는 민정우와 윤이랑이 반대하는 결혼이니만큼 험난한 여정이 예상되는 가운데, 서로를 바라보는 성희주와 이안대군의 얼굴에는 조금씩 이전과 다른 설렘이 묻어난다. 온갖 견제에도 불구하고 끈끈한 부부 케미스트리를 보여줄 성희주와 이안대군의 로맨스가 기대된다.

이처럼 ‘21세기 대군부인’은 메인 티저 영상을 통해 각자의 운명을 극복할 수단으로 결혼을 선택한 성희주와 이안대군, 그리고 그들의 반대편에 선 민정우와 윤이랑의 필연적인 대립을 예고하고 있다. 행정부와 왕실의 반대에 맞서 성희주와 이안대군이 무사히 혼인할 수 있을지 궁금해진다.

그런가 하면 ‘21세기 대군부인’은 첫 방송 전임에도 불구하고, K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션이 발표한 2026년 3월 3주차 펀덱스(FUNdex) 화제성 순위에서 커뮤니티 반응 1위, SNS 2위로 TV-OTT 드라마 부문 종합 2위에 오르며 2026년 상반기 최고 기대작다운 뜨거운 화제를 모으고 있다.

21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 4월 10일 밤 9시 40분에 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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