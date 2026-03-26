‘미스코리아 진’ 출신 김지연, 75kg→59kg 감량 깜짝 근황…“절식 대신 건강한 식생활”

사진=쥬비스다이어트

미스코리아 眞(진) 출신 방송인 김지연이 16kg 감량에 성공했다.

김지연은 철저한 개인 맞춤형 관리를 통한 건강한 감량으로 체중 75kg에서 59kg으로 감량했다고 26일 쥬비스다이어트가 전했다.

김지연은 그동안 굶기와 약물, 무리한 방법 등 다양한 감량을 시도했다. 하지만 대부분 단기간 효과에 그쳤다. 빠르게 체중을 줄일 수는 있었지만, 유지가 어려웠고 오히려 몸과 마음에 부담만 남겼다.

실제로 김지연의 지방량은 일반인의 3배 수준에 달했고, 내장지방 역시 연령대 평균 2.5배 높은 수치를 기록했다. 극단적인 다이어트와 시술 영향으로 복부는 딱딱하게 굳고 하체 부종도 심해진 상태였다.

김지연은 “문득 거울에 비친 내 모습을 보면 과거의 경력이나 모든 것이 사라진 채 껍데기만 남은 것 같아 외면하게 됐다”며 “몸이 무겁고 쉽게 지쳐 낮잠을 자지 않으면 하루를 버티기 어려울 정도였다”고 당시 느꼈던 심리적 고충을 털어놨다.

하지만 이번 다이어트는 달랐다. 개인 맞춤형 관리 속에서 불규칙한 절식 대신 규칙적이고 건강한 식생활 습관을 형성했고, 늦게 자고 늦게 일어나던 흐트러진 생활 패턴에서도 벗어나 아침형 리듬을 되찾았다.

그는 “중간에 떡볶이나 라떼 같은 유혹에 흔들린 날에도 다이어트 일기에 솔직하게 기록하면, ‘왜 못 참았냐’고 질책하기보다 섭취한 음식에 따른 몸 상태 변화를 설명하고 그에 맞는 관리 방향을 제시해줬다”며 맞춤형 관리가 변화를 이끌었다고 설명했다.

이어 “끝까지 함께해 주는 컨설턴트 덕분에 ‘이분들을 위해서라도 포기하지 말아야겠다’는 생각이 들었다”며 “혼자였다면 어려웠을 감량을 꾸준히 이어갈 수 있었다”고 덧붙였다.

긍정적인 변화는 일상 곳곳에서 나타났다. 이제는 낮잠 없이도 하루를 가볍고 활기차게 보낼 수 있게 됐고 늘 편한 옷과 몸을 가리는 옷, 고무줄 바지 위주의 선택에 익숙했던 그의 옷장에는 예전에 즐겨 입던 청바지가 다시 등장했다. 10년 넘게 버리지 못했던 애착 청바지를 여유 있게 소화하게 되면서 옷을 고르는 즐거움도 되찾았다.

뿐만 아니라 김지연은 주변 지인들로부터 “훨씬 밝아 보인다”, “에너지가 좋아졌다”, “눈빛과 분위기가 완전히 달라졌다”는 반응을 꾸준히 듣고 있다.

현재 보험 설계사 업무와 방송 활동을 병행하는 바쁜 일정 속에서도 지치지 않는 체력의 비결 역시 요요 없이 안정적인 컨디션을 만들어준 다이어트 덕분이다. 바디부스팅을 포함한 맞춤형 관리를 통해 내장지방과 체지방이 감소하면서 사람을 만나고 스케줄을 소화하는 일 자체가 한결 가볍고 즐거워졌다고 전했다.

김지연은 “체중이 줄어든 것도 기쁘지만, 24시간 하루를 쓰는 방식과 일상 전반의 밀도가 달라진 것이 더 크게 다가온다”며 “‘이 나이에 무슨 다이어트냐’라고 생각했던 과거와 달리, 이제는 나이와 상관없이 내 스스로의 가능성을 다시 믿게 됐다”고 벅찬 감회를 전했다. 이어 “저도 했으니 누구나 할 수 있다. 망설이지 말고 시작해보길 바란다”고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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