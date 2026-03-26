NEW, 영업이익 26억원 ‘흑자 전환’…2025년 한국 영화 배급사 1위

콘텐츠미디어 그룹 NEW가 2025년 한국 영화 배급사 1위에 오르며 최근 3년 내 최고 매출액 기록 및 흑자 전환에 성공했다.

NEW는 26일 열린 제18기 정기 주주총회를 통해 연결 기준 매출 1426억 원, 영업이익 26억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년(1132억 원) 대비 26% 증가했고, 영업이익은 흑자로 돌아섰다. 원천 IP 확보부터 유통, 부가 수익 창출까지 콘텐츠 산업 전반에 밸류체인을 단단하게 구축한 점이 이번 실적 개선에 주요한 원동력으로 작용했다.

주력 사업인 영화 투자·배급 사업은 수익성 중심의 차별화된 라인업으로 업계 1위 자리를 되찾았다. 영화진흥위원회에서 발표한 ‘2025년 한국 영화산업 결산 보고서’에 따르면 NEW는 지난해 극장가 최고 흥행작 ‘좀비딸’을 필두로 국내 영화 기준 관객 점유율 23.4%, 매출 점유율 22.9%를 달성해 굳건한 IP 경쟁력을 입증했다. 폭발적인 극장 매출에 이어 20여 편의 부가 판권 계약 및 글로벌 세일즈 전개로 이익 극대화를 뒷받침했다. 계열사들의 고른 성장세 역시 전사적 펀더멘털 강화에 힘을 실었다. 콘텐츠 제작 사업 계열사 스튜디오앤뉴의 드라마 ‘굿보이’, ‘얄미운 사랑’ 방영이 안정적인 매출원으로 작용했고, 음악·극장·미디어 테크 등 전 사업 부문이 내실을 다져 이익 증대를 견인했다.

NEW는 파트너사와의 협력을 통해 수익 파이프라인을 적극적으로 확장하며 2026년에도 흑자 기조를 굳힌다는 방침이다. 넷플릭스를 통해 류승완 감독의 영화 ‘휴민트’가 4월 1일 전 세계에 공개된다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경의 강렬한 연기 시너지로 개봉 당시 실관람객들의 호평을 이끌어낸 ‘휴민트’의 넷플릭스 공개는 수익 창구를 다변화하고, 라이프 사이클을 글로벌로 확장하여 수익성을 제고하는 전략의 일환이다.

차기 라인업과 신사업의 확장 또한 2026년 성장을 이끌 모멘텀으로 꼽힌다. 스튜디오앤뉴는 SBS 편성을 확정한 메가 히트 IP ‘굿파트너’ 시즌2로 연타석 흥행을 예고한다. 신설 제작 계열사 뉴 포인트는 넷플릭스 시리즈 ‘나를 충전해줘’를 통해 글로벌 타깃의 프로젝트를 가동 중이다. 30여 개 해외 주요 플랫폼과 얼라이언스를 구축한 아시아 1위 FAST 기업 뉴 아이디는 미디어 테크를 결합한 디지털 유통 혁신으로 K-콘텐츠의 세계화를 주도할 차세대 핵심 축으로 자리 잡았다.

NEW 관계자는 “IP 홀더로서 각 작품의 매력과 국내외 플랫폼의 특성을 최적으로 매칭하는 전략으로 이익을 극대화할 수 있었다”며 “앞으로도 다채로운 콘텐츠를 지속적으로 발굴하여 부가가치를 창출하고 안정적인 수익의 선순환 구조를 마련하겠다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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