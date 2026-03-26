KPGA 투어 데뷔 앞둔 박정훈, 2026시즌 KPGA 챌린지투어 개막전 우승

사진=KPGA 제공

박정훈(종근당)이 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 1회 대회(총상금 1억 원, 우승상금 2000만 원)’에서 우승컵을 들어올렸다.

지난 24일과 25일 양일간 충남 태안에 위치한 솔라고CC 라고코스(파71, 7286야드)에서 열린 대회 첫째날 박정훈은 이글 1개와 버디 5개, 보기 2개를 묶어 중간합계 5언더파 66타 선두에 1타 뒤진 공동 2위에 자리했다. 대회 최종일 보기 1개를 범했지만 버디만 7개를 기록하며 이날만 6타를 줄여낸 박정훈은 최종합계 11언더파 131타 우승을 차지했다.

우승 후 박정훈은 “시즌 첫 대회에서 우승해 기쁘다. 종근당 이장한 회장님을 비롯해 타이틀리스트, 웅빈매니지먼트그룹 관계자분들과 LK아카데미 이길희 프로님, 무엇보다 부모님께 고마움을 전하고 싶다”는 소감을 밝혔다. 이어 “오늘 경기 시작 전까지 우승에 대한 생각은 없었다. 전체적으로 감이 좋았고 이틀간 퍼트가 잘 따라주며 우승까지 할 수 있었다. 긴장하지 않고 편한 마음가짐으로 플레이 한 것이 좋은 결과가 된 것 같다”고 말했다.

2023년과 2025년에 국가 상비군으로 활동했고 2024년은 국가대표로 활약한 박정훈은 2025년 4월 KPGA 프로(준회원), 6월에는 KPGA 투어프로(정회원) 자격을 취득했다. 지난해 KPGA 챌린지투어 19개 대회에 출전해 ‘13회 대회’ 우승 1회 포함 7차례 TOP10 진입에 성공한 박정훈은 KPGA 챌린지투어 통합 포인트 3위에 올라 2026년 KPGA 투어 시드까지 획득해 올 시즌 KPGA 투어 데뷔를 앞두고 있다.

사진=KPGA 제공

박정훈은 “KPGA 투어는 KPGA 챌린지투어와 다르게 그린 주변과 그린 플레이가 정말 까다롭다고 생각한다. 전지훈련에서 이 부분을 중점적으로 훈련했고 체력 운동도 열심히 했다”고 이야기했다. 또 “데뷔 시즌 목표는 제네시스 포인트 30위 이내 드는 것이 목표다. 꾸준하게 좋은 성적을 유지한다면 신인상은 자연스레 따라올 것이라고 생각한다”는 각오를 밝혔다.

박정훈의 뒤를 이어 김근태가 최종합계 9언더파 133타 2위, 홍상준이 최종합계 8언더파 134타 3위로 대회를 마무리했다.

‘2026 KPGA 챌린지투어 2회 대회’는 26일부터 27일까지 양일간 같은 장소에서 진행된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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