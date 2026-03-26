“산과 강 넘나드는 즐거움” 서울 서부권 기관들, 스포츠레저 벨트 구축 위해 맞손

사진=서울특별시체육회 제공

서울 마포와 한강을 잇는 서울 서부권의 대표적인 산악·수상 레저 시설과 스포츠 전문 의료기관이 시민들에게 더 안전하고 즐거운 레저 환경을 제공하기로 뜻을 모았다.

서울특별시체육회가 운영하는 서울산악문화체험센터는 25일 센터 내 시청각실에서 솔병원, 서울수상레포츠센터와 함께 ‘스포츠 레저 활성화 및 안전 의료 지원 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

서울 서부권에 인접한 세 기관이 각자의 전문성을 결합해 시민들에게 한강과 산을 연계한 차별화된 체험 프로그램을 제공하고, 활동 중 발생할 수 있는 부상을 예방하며 전문적인 의료 지원 체계를 마련하고자 추진됐다는 설명이다. 이날 협약식엔 이장혁 서울산악문화체험센터장, 조영재 솔병원 이사, 김형기 서울수상레포츠센터장이 참석했다.

서울산악문화체험센터와 서울수상레포츠센터는 양 기관의 지리적 이점과 시설을 활용한 ‘융합형 레저 프로그램’을 공동 개발한다. 이 가운데 오전에는 한강에서 카약을 즐기고 오후에는 산악센터에서 클라이밍을 배우는 ‘원데이 레저 패키지’와 산악과 수상 안전 교육을 통합한 ‘아웃도어 안전 캠프’ 등 시민들이 하루 동안 산과 강을 모두 경험할 수 있는 콘텐츠 등을 선보일 계획이다.

사진=서울특별시체육회 제공

또한 양 기관은 이용자 유치를 위한 공동 마케팅과 대관 협조 등 홍보 분야에서도 긴밀히 협력한다.

스포츠의학 및 재활 전문 병원인 솔병원은 양 센터 이용객과 임직원을 위한 의료 안전망을 구축한다. 협약에 따라 솔병원은 각 센터에서 개최되는 대형 행사 시 의료인력 및 응급 이송 시스템을 지원하며, 센터 회원 및 임직원에게는 진료비 감면 혜택과 우선 예약 편의를 제공한다.

특히 산악·수상 레포츠 중 발생하기 쉬운 골절 및 근골격계 부상에 대해 MRI, CT 등 첨단 장비를 활용한 전문적인 재활 치료를 지원할 예정이다.

세 기관의 대표들은 “이번 협약이 마포와 한강 일대를 서울의 대표적인 레저 벨트로 연결하는 중요한 첫걸음”이라며 “시민들이 도심 속에서 산과 강을 넘나드는 즐거움을 만끽할 수 있도록 최고의 프로그램과 수준 높은 의료 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

세 기관은 이번 협약 체결 직후 시범 운영을 거쳐 오는 본격적인 연계 프로그램을 출시하고, 의료 핫라인을 가동할 예정이다. 향후에는 협력 기관을 더욱 확대해 서울 서부권을 대표하는 통합 레저 플랫폼으로 거듭난다는 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]