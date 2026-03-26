“산과 강 넘나드는 즐거움” 서울 서부권 기관들, 스포츠레저 벨트 구축 위해 맞손

서울 마포와 한강을 잇는 서울 서부권의 대표적인 산악·수상 레저 시설과 스포츠 전문 의료기관이 시민들에게 더 안전하고 즐거운 레저 환경을 제공하기로 뜻을 모았다.
서울특별시체육회가 운영하는 서울산악문화체험센터는 25일 센터 내 시청각실에서 솔병원, 서울수상레포츠센터와 함께 ‘스포츠 레저 활성화 및 안전 의료 지원 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.
서울 서부권에 인접한 세 기관이 각자의 전문성을 결합해 시민들에게 한강과 산을 연계한 차별화된 체험 프로그램을 제공하고, 활동 중 발생할 수 있는 부상을 예방하며 전문적인 의료 지원 체계를 마련하고자 추진됐다는 설명이다. 이날 협약식엔 이장혁 서울산악문화체험센터장, 조영재 솔병원 이사, 김형기 서울수상레포츠센터장이 참석했다.
서울산악문화체험센터와 서울수상레포츠센터는 양 기관의 지리적 이점과 시설을 활용한 ‘융합형 레저 프로그램’을 공동 개발한다. 이 가운데 오전에는 한강에서 카약을 즐기고 오후에는 산악센터에서 클라이밍을 배우는 ‘원데이 레저 패키지’와 산악과 수상 안전 교육을 통합한 ‘아웃도어 안전 캠프’ 등 시민들이 하루 동안 산과 강을 모두 경험할 수 있는 콘텐츠 등을 선보일 계획이다.
또한 양 기관은 이용자 유치를 위한 공동 마케팅과 대관 협조 등 홍보 분야에서도 긴밀히 협력한다.
스포츠의학 및 재활 전문 병원인 솔병원은 양 센터 이용객과 임직원을 위한 의료 안전망을 구축한다. 협약에 따라 솔병원은 각 센터에서 개최되는 대형 행사 시 의료인력 및 응급 이송 시스템을 지원하며, 센터 회원 및 임직원에게는 진료비 감면 혜택과 우선 예약 편의를 제공한다.
특히 산악·수상 레포츠 중 발생하기 쉬운 골절 및 근골격계 부상에 대해 MRI, CT 등 첨단 장비를 활용한 전문적인 재활 치료를 지원할 예정이다.
세 기관의 대표들은 “이번 협약이 마포와 한강 일대를 서울의 대표적인 레저 벨트로 연결하는 중요한 첫걸음”이라며 “시민들이 도심 속에서 산과 강을 넘나드는 즐거움을 만끽할 수 있도록 최고의 프로그램과 수준 높은 의료 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.
세 기관은 이번 협약 체결 직후 시범 운영을 거쳐 오는 본격적인 연계 프로그램을 출시하고, 의료 핫라인을 가동할 예정이다. 향후에는 협력 기관을 더욱 확대해 서울 서부권을 대표하는 통합 레저 플랫폼으로 거듭난다는 계획이다.
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