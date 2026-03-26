누에라, 음악방송 1위 후보+中 차트 진입…‘팝 잇 라이크’ 반응 후끈

그룹 누에라가 국내외에서 의미 있는 반응을 이끌어내고 있다.

누에라는 최근 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')를 발매한 뒤 국내 음악방송 1위 후보에 오르고 해외 차트에서도 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

누에라는 KBS2 '뮤직뱅크' 3월 3주 1위 후보에 오르며 존재감을 각인시켰다. 특히 글로벌 팬들의 참여를 통해 아티스트를 선정하는 Mnet '엠카 PICK' 1위와 '뮤직뱅크' 팬 스테이지 PICK 1위까지 차지하는 등 해외에서의 반응이 뜨겁다는 점도 눈길을 끈다.

대표적인 사례는 중국 시장이다. 세 번째 미니앨범과 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'는 중국 숏폼 플랫폼 도우인 챌린지 차트 1위, 엔터테인먼트 차트 2위, 메인 차트 26위에 진입하며 현지에서 높은 관심을 입증했다. 단일 차트를 넘어 다수 차트에 동시 진입했다는 점에서 의미를 더한다.

무대 역시 글로벌 시장을 겨냥한 변화가 돋보인다. 기존의 시크한 '에이전트' 콘셉트에서 벗어나 보다 자유롭고 직관적인 스트리트 감성을 전면에 내세우며, 언어와 지역을 넘어 공감할 수 있는 퍼포먼스를 구축했다. 이러한 변화는 해외 팬들의 빠른 반응으로 이어지고 있다는 분석이다.

누에라는 이러한 흐름에 맞춰 글로벌 팬들에게 화답하기 위해 나선다. 첫 월드 투어 'POP THE WORLD'를 통해 유럽, 아시아, 북미 등 세 대륙을 순회하며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

이번 'POP IT LIKE' 활동은 누에라의 다음 행보에 대한 기대감을 높이는 계기가 되고 있다. 특히 해외에서 먼저 나타난 반응은 향후 활동 확장 가능성을 가늠할 수 있는 지표로 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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