‘월클’ 방탄소년단, 런던·뉴욕 랜드마크 점령한 역대급 컴백

방탄소년단의 컴백 열기가 서울을 넘어 뉴욕과 런던의 밤을 뜨겁게 달구며 전 세계를 축제의 장으로 만들었다.

방탄소년단은 지난 25일 오후 10시 30분 유튜브 채널에 ‘BTS THE CITY ARIRANG’(BTS 더 시티 아리랑) 컴필레이션 영상을 공개했다. 이는 방탄소년단의 컴백을 기념해 전 세계 주요 도시를 하나의 거대한 축제 현장이자 몰입형 미디어 공간으로 확장시킨 프로젝트다.

런던 사우스 뱅크와 뉴욕 브루클린 브릿지도 방탄소년단의 컴백을 축하하는 데 동참했다. 런던의 랜드마크인 런던 아이는 강렬한 레드 조명으로 점등되는 장관을 연출했다. 인근 건물 외벽에는 청사초롱을 든 멤버들의 모습과 앨범 로고가 새겨진 미디어 파사드가 상영됐다. 뉴욕에서는 맨해튼의 스카이라인을 배경으로 드론이 군무를 이뤘다. ‘NEW YORK, WHAT IS YOUR LOVE SONG?’, ‘ARIRANG’ 그리고 팀명 ‘BTS’와 멤버 7인을 상징하는 숫자 ‘7’을 밤하늘에 선명하게 새겼다. 수백 대의 드론은 북두칠성을 구현해 국경을 초월한 감동을 선사했다.

글로벌 랜드마크뿐만 아니라 서울의 심장부에서 펼쳐진 화려한 미디어 파사드와 시민들이 함께 호흡한 순간도 영상에 생생하게 담겼다. 신세계스퀘어는 멤버들이 금방이라도 화면 밖으로 튀어나올 듯한 3D 비주얼로 눈길을 끌었다. 국보 1호 숭례문 성벽을 스크린 삼아 구현된 미디어 파사드는 유유히 거니는 방탄소년단의 실루엣을 웅장하게 그렸다. 현장에 모인 수천 명의 시민은 저마다 휴대폰을 들고 눈앞에 펼쳐진 역사적인 순간을 담았다. 숭례문 미디어 파사드는 지난 20일 방탄소년단의 컴백을 기념해 진행됐으며 문화유산에 현대적 숨결을 불어넣은 성공적 사례로 평가받는다.

축제의 열기는 도심 곳곳으로 이어졌다. 서울남산타워는 ‘아리랑’ 앨범 로고를 띄웠고 뚝섬 한강공원 상공 수천 대의 드론은 멤버 7인의 얼굴을 놀라울 만큼 정교하게 구현해 현장의 환호를 이끌어냈다. 여의도 한강공원 ‘러브 송 라운지’ 또한 버스킹 공연과 다채로운 체험 이벤트로 밤늦도록 시민들의 발걸음을 붙들었다.



‘BTS THE CITY ARIRANG’은 서울, 런던, 뉴욕을 하나로 잇는 축제가 됐다. 서울에서는 DDP ‘아미마당’과 청계천 ‘러브쿼터’ 등 도시의 다양한 매력을 담은 프로그램이 오픈될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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