6년 연속 톱10 향해…피겨 이해인, 세계선수권 쇼트 10위

사진=뉴시스(자료)

‘6년 연속 톱10을 향해!’

피겨 스케이팅 이해인(고려대)이 안정적인 연기를 펼쳤다. 26일 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 ‘2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회’ 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 36.12점, 예술점수(PCS) 32.38점, 합계 68.50점을 획득했다. 33명의 출전 선수 중 10위에 올랐다. 6년 연속 톱10이 보이는 듯하다. 이해인은 2021년 10위에 오른 데 이어 2022년 7위, 2023년 2위, 2024년 6위, 2025년 9위를 마크한 바 있다.

이날 이해인은 ‘세이렌’에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 점프 과제서 실수가 나왔다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받은 것. 수행점수(GOE) 0.84점이 깎였다. 흔들리지 않았다. 곧바로 더블 악셀을 클린 처리하며 자신의 페이스를 되찾았다. 나머지 요소들도 깔끔하게 성공했다. 트리플 플립 등 가산점 10%가 붙는 후반기에서도 문제없었다.

이해인은 지난 2월 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’에서도 존재감을 드러냈다. 쇼트프로그램 70.07점, 프리스케이팅 140.49점으로 총점 210.56점을 받았다. 전체 8위였다. 갈라쇼 무대에도 섰다. 세계적인 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주제가에 맞춰 연기를 펼쳤다. 검은색 두루마기를 입고 갓과 부채까지, 마치 애니메이션 속 ‘사자보이즈’를 보는 듯했다. 해당 인물의 안무를 활용한 프로그램 구성도 눈에 띄었다.

한편, 1위는 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 일본의 사카모토 가오리(79.31점)가 차지했다. 2위는 지바 모네(78.45점·일본), 3위는 앰버 글렌(72.65점·미국)이었다. 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 싱글 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 출전하지 않았다. 함께 출전한 신지아(세화여고)는 TES 33.90점, PCS 31.34점, 총점 65.24점으로 13위에 이름을 올렸다. 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프 과정서 다소 불안하게 착지했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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