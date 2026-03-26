[SW비하인드] 접전 한복판 골대가 틀어졌다… “정확히 들어갔다 생각했는데, 아니더라”

사진=티빙(TVING) 캡처

“강력한 덩크로 골대에 충격이 있던 것 아니었을까요(웃음)?”

경기 막판까지 승부가 요동친 치열한 접전 속 코트 위 이색적인 장면이 포착됐다. 남자프로농구(KBL) 경기 도중 골대의 수평이 맞지 않는 것이 확인되면서 경기가 잠시 중단되는 상황이 나왔다.

소노는 25일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정경기에서 SK를 78-77로 꺾었다. 1점 차 스코어에서 알 수 있듯 경기 내내 팽팽한 흐름이 이어졌고, 실제로 4쿼터 막판까지 승부의 향방을 쉽게 가늠하기 어려운 접전이었다.

골대 조정 이슈가 발생한 것은 4쿼터 소노가 추격하던 상황이었다. 경기 종료 4분 7초 전, 66-71로 뒤져 있던 소노는 팀파울로 자유투를 얻어냈다. 이 과정에서 소노 측이 공격 방향 골대의 위치가 코트 라인과 평행이 맞지 않는다는 점을 지적했다.

일리 있는 항의였다. 확인 결과 당시 골대는 우측으로 약간 틀어진 상태였다. 심판진 및 경기감독관이 위치를 조정해야만 했다. 골대가 바로잡힌 뒤 경기가 재개됐다.

네이선 나이트는 침착하게 자유투 두 개를 모두 성공시켰다. 점수는 68-71까지 좁혀졌다. 이를 동력으로 삼기라도 했던 것일까. 이후 소노 선수들은 극적인 역전승까지 내달렸다.

사진=KBL 제공

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선수들의 경우 처음에는 정확한 원인을 알지 못했지만 미묘한 차이를 느꼈다고도 했다. 이정현은 “조정하기 전 3점슛 상황에서 (어떤 장면에선) 들어갔다는 느낌이 정확히 들었는데 살짝 옆으로 튕겨 나왔다”며 “(골대 틀어짐 여파로) 그런 영향이 있었을 수도 있겠다는 생각이 든다”고 말했다.

케빈 켐바오는 농담을 던졌다. “자유투를 쏠 때 조금 이상한 느낌이 들긴 했다”며 “나이트가 덩크를 세게 해서 그런 것 아닐까 싶다”며 껄껄 웃은 것. 실제로 이날 나이트는 덩크슛 네 차례를 성공시켰고, 이 가운데 두 번이 해당 골대에서 나왔다.

바로잡는 데 걸린 그 시간은 천금과도 같았다. 손창환 소노 감독은 경기 종료 뒤 “당시 상황을 크게 인지하지는 못했다”고 말했다.

이어 “우리 팀 가용 인원이 많지 않다. 4쿼터에 체력을 많이 쏟아야 하는데, 선수들이 지쳐 보였다. 작전타임을 활용해 한 번 쉬어가는 타이밍을 만들려고 했는데, 골대 위치를 조정하는 시간이 우리에게 (숨 고를) 여유를 준 것 같다”며 “어떻게 보면 운도 조금 따라준 것 같다”고 돌아봤다.

사진=KBL 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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