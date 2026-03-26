박철우도 인정한 알리 효과… “에너지 넘치는 선수”

우리카드 알리. 사진=KOVO 제공

우리카드 알리. 사진=KOVO 제공

“워낙 열정적이고 말도 많습니다. 팀에 알리 같은 선수가 있으면 에너지가 넘칠 거라고 생각합니다.”

박철우 우리카드 감독대행은 25일 KB손해보험과의 준플레이오프(준PO)에서 승리한 뒤 맹활약을 펼친 알리에 대해 이같이 말했다.

알리는 이날 팀 내 최다인 18득점, 공격성공률 65.22%로 맹활약을 펼치면서 팀의 세트스코어 3-0 승리를 이끌었다.

아시아쿼터 알리는 지난 시즌 우리카드에 입성했다. 올 시즌 정규리그에서 공격성공률 3위(52.41%), 서브 5위(세트당 0.359개), 득점 8위(544점)로 맹활약했다. 고국인 이란이 혼란스러운 상황에서도 좋은 모습을 보여주고 있다. 가족과 연락이 제대로 닿지 않을 때도 있다. 그는 “프로라면 본인이 감당해야 하는 거라고 생각한다”며 “6년 전부터 프로 생활을 하면서 그때부터 가족과 떨어져 지냈다. 잘 이겨내고 있다”고 했다.

코트에서 파이팅 넘치는 모습을 보여준다. 가끔 과도하게 흥분할 때도 있지만 팀에 긍정적인 영향을 끼친다는 평가다. 박 대행은 “(알리의 성향을) 억제하지 않고 팀 안에 녹아들게 하면 본인의 색깔을 잘 낼 수 있다고 본다”고 했다.

팀 동료도 긍정적인 시선으로 바라봤다. 김지한은 “흥분하는 모습은, 이기고 싶은 마음에서 나오는 것”이라며 “분위기에 따라 말리려고 하지만 알리가 최대한 같이 맞춰주고 있다”고 했다.

그렇다면 알리 본인의 생각은 어떨까. 그는 “제가 흥분했을 때 우리 선수들에게 좋은 압박이 될 수도 있다”면서 “우리 모두 프로다. 제가 이렇게 이기는 것도 이기고 싶어서라는 걸 (다들) 알고 있다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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