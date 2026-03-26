'감 잡았다’ 임성재, 우승 재도전…PGA 투어 휴스턴 오픈 출격

사진=AP/뉴시스

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확실하게 감 잡았다. 임성재(CJ)가 다시 우승컵을 향해 나선다.

임성재는 오는 27일 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈에 나선다. 이번 대회는 4월 둘째 주 열리는 마스터스 전초전이라는 점에서 의미가 있다. 샷 감각을 최고조로 끌어올릴 기회다.

마침 임성재의 컨디션도 올라와 있다. 지난 주 PGA 투어 발스파 챔피언십에서 1~3라운드에서 선두를 달렸다. 4라운드에서 3타를 잃으며 공동 4위로 대회를 마쳤지만 시즌 첫 ‘톱5’에 올랐다. 이달 초 오른쪽 손목 부상 이후 나선 아널드 파머 인비테이셔널과 플레이어스 챔피언십에서 연속으로 2라운드 컷 탈락했던 아쉬움을 지웠다.

이제 상승 곡선을 그리는 일만 남았다. 현지 분위기는 좋다. PGA 투어는 임성재를 이번 대회 파워랭킹 8위에 올려놓았다. “감각은 충분히 되찾았고, 경쟁력도 다시 살아난 모습”이라고 평가했다.

발스파 챔피언십에서 좋은 모습을 보여준 김성현과 김주형도 이번 대회에 출격한다. 김성현은 발스파 챔피언십에서 공동 7위를 기록하며 시즌 첫 톱10을 달성했다. PGA 투어는 이번 대회 파워랭킹에 김성현을 13위에 올려놓았다.

김주형은 톱10을 노린다. 올 시즌 7개 대회에 나섰지만 아직 이루지 못했다. 지난주 발스파 챔피언십에서 기록한 공동 18위가 올 시즌 최고 순위다.

이경훈은 시즌 2번째 대회에 나선다. 1년 만에 PGA 무대에 돌아온 그는 지난달 코그니전트 클래식에서 나섰으나 컷 탈락했다.

세계 톱랭커들이 일제히 출격한다. 브룩스 켑카와 크리스 고터럽, 게리 우드랜드(이상 미국) 등이 나선다. 다만 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 기권했다. 미국 골프채널에 따르면 셰플러는 둘째 아이의 출산이 임박해 이같은 선택을 한 것으로 알려졌다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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