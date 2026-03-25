윤택, 父 간담도암 말기 고백…“눈물 참기 힘들다” (유퀴즈)

개그맨 윤택이 아버지의 간담도암 말기 투병 사실을 공개하며 안타까운 심경을 전했다. 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

개그맨 윤택이 아버지의 간담도암 말기 투병 사실을 공개하며 안타까운 심경을 전했다.

25일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 336회에는 15년째 ‘나는 자연인이다’를 이끌고 있는 윤택과 이승윤이 출연했다.

이날 두 사람은 부모님 연배의 자연인을 볼 때마다 떠오르는 부모님 이야기를 나눴다. 윤택은 아버지의 투병 사실을 조심스럽게 언급하며 “우리 아버지는 간담도암 말기시다. 얼마 시간이 안 남았다”고 말했다. 그는 이어 “아버지를 마주할 때마다 너무 힘들다. 눈물을 참기가 너무 힘들 정도”라며 먹먹한 심정을 전했다.

윤택은 “‘나는 자연인이다’를 하면서 우리 아버지 인생에서 가장 행복하셨던 순간 같았다”고 덧붙였다. 그는 “어디 식당에 가도 ‘나는 자연인이다 아세요? 윤택이가 내 아들이에요’라고 하셨다”며 아버지의 자랑스러워하던 모습을 회상하며 안타까움을 더했다.

한편, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 매주 8시 45분에 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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