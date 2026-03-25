‘진심경영’ 교촌에프앤비, 대가대에 장학금 1500만원·교환권 300매 전달

지난 17일 대구가톨릭대학교 장학금 전달식에 참석한 임형욱 교촌에프앤비㈜ 커뮤니케이션본부장(좌)과 성한기 대구가톨릭대학교 총장이 기념사진을 촬영하고 있다.

교촌에프앤비㈜가 지난 17일 경북 경산시에 위치한 대구가톨릭대학교에서 장학금과 제품교환권 전달식을 열고 청년 인재 지원에 나섰다고 25일 밝혔다.

이번 기탁은 교촌이 지켜온 핵심 가치인 '상생' 철학을 바탕으로, 학업에 성실히 임하는 학생들의 꿈을 응원하기 위해 마련됐다.

이날 전달식에는 임형욱 교촌에프앤비㈜ 커뮤니케이션본부장과 성한기 대구가톨릭대학교 총장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다. 양 측은 장학증서와 제품교환권을 전달하고 장학생 들을 격려했다. 양 기관은 향후 지역 사회의 핵심 인재 육성과 동반성장을 위한 협력을 이어갈 계획이다.

교촌은 우수한 학업 성적을 거둔 15의 장학생을 선발해 1인당 100만 원씩 총 1500만 원의 장학금을 전달했다. 아울러 570만 원 상당의 교촌치킨 제품교환권 300매를 함께 지원해 의미를 더했다. 해당 교환권은 학생 봉사단, 외국인 유학생 행사, 학생 자치활동 등 교내 프로그램 및 행사에 적극 참여하는 재학생들을 위해 활용될 예정이다.

교촌에프앤비 관계자는 “학업에 성실히 임하는 학생들에게 이번 장학금이 따뜻한 응원이 되길 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 교촌은 '진심 경영' 철학을 바탕으로 청년 인재들을 위한 뜻깊은 사회공헌 활동을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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