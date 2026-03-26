양효진, 라스트댄스 스타트… 특급 창 실바를 막아라

현대건설 양효진. 사진=KOVO 제공

현대건설 양효진. 사진=KOVO 제공

‘블로퀸’ 양효진(현대건설)의 라스트댄스 무대, ‘특급 창’ 실바(GS칼텍스)와 마주한다.

프로배구 여자부 플레이오프(PO)가 막을 올린다. 현대건설과 GS칼텍스는 26일 수원실내체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V리그 PO에서 맞붙는다. 현대건설은 정규리그 2위로 직행했다. GS칼텍스는 흥국생명과의 준PO 단판 승부에서 승리를 거뒀다. 양 팀은 정규리그에서는 3승3패로 팽팽했다.

양효진이 중심에 선다. 수년간 리그 최고의 미들블로커로 활약해 온 그의 마지막 봄배구다. 올 시즌을 끝으로 19년간 원클럽맨으로 누볐던 코트를 떠난다. 굵직한 기록들을 써 내려왔다. 여자부 통산 득점(8406점)과 블로킹(1748개) 1위에 올라 있다. 한 동안 깰 선수가 보이지 않을 정도로 압도적이다. 포스트시즌에서도 뛰어났다. 최다 블로킹 4위(96개), 득점 7위(542점)로 상위권이다. 현대건설의 통산 챔피언결정전 우승 3회(2010~2011·2015~2016·2023~2024시즌)에 결정적인 기여를 했다.

올 시즌 정규리그에서는 전체 득점 9위이자 국내 선수 1위(460점)에 올랐다. 블로킹 전체 2위(세트당 0.777개), 속공 3위(51.97%)를 기록하면서 공수에서 고른 활약을 펼쳤다.

사실 성치 않은 몸이었다. 올 시즌을 앞두고 KOVO컵에서 왼쪽 무릎을 다쳤다. 정규리그 내내 완벽한 몸 컨디션을 유지하는데 어려움을 겪었다. 그러나 존재감만큼은 여전히 빛났다. 양효진은 “특별한 감정은 없다. 늘 해오던 대로, 정말 마지막이니까 잘 마무리 하겠다”며 담담하게 마지막 무대를 준비하고 있다.

GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

챔피언을 향한 첫 관문, 상대 주포 실바를 막아야 한다. 압도적인 파워의 소유자다. V리그 남녀부를 통틀어 사상 최초로 3년 연속 1000득점을 돌파했다. 특히 올 시즌에는 1083점을 기록하며 여자부 통산 한 시즌 최다 득점도 갈아치웠다. 지난 24일 흥국생명과의 준PO에서는 42득점에 공격성공률 59.15%로 괴력을 뽐냈다. 이영택 GS칼텍스 감독도 “실바는 우리 팀의 가장 강력한 무기”라고 엄지를 치켜세웠다.

이정철 SBS스포츠 해설위원은 “미들블로커진에 양효진이 있으면 실바라도 부담스러울 수밖에 없다”며 “높이 싸움에서 우위를 점하면 중앙 공격도 극대화될 수 있다”고 분석했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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