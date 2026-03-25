맥주 공장 옆 폐기물 시설?… 오비·하이트 ‘폐쇄·이전 카드’ 꺼냈다

오비맥주와 하이트진로가 충북 청주시 현도일반산업단지 내 폐기물 선별장 건립 추진에 강하게 반발하며 공사 중단과 전면 재검토를 요구하고 나섰다.

25일 업계에 따르면 양사는 이날 청주시청 앞에서 공동 집회를 열고, 해당 선별장 건립이 식품 안전과 근로자 건강에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 즉각적인 공사 중단을 촉구했다. 집회에는 오비맥주 이철우 공장장과 하이트진로 김진영 공장장을 비롯해 양사 근로자 약 40명이 참석했으며, 공동 입장문 낭독 등을 포함해 약 1시간 동안 진행됐다. 양사 근로자들은 지난 금요일부터 1인 시위를 이어오고 있다.

양사는 상황이 지속될 경우 공장 폐쇄나 이전까지 포함한 대응 방안을 검토할 수밖에 없다는 입장도 밝혔다.

양사에 따르면 해당 부지는 오비맥주 청주공장에서 약 350m, 하이트진로 청주공장에서 약 900m 떨어진 위치에 있다. 폐기물 선별 과정에서 발생할 수 있는 악취와 분진, 바이오에어로졸 등이 생산 환경에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려가 크다는 설명이다.

양사는 “해썹(HACCP) 등 엄격한 위생관리 체계를 유지하고 있음에도 외부 오염 요인은 통제하기 어렵다”며 “식품 안전 문제가 발생할 경우 기업이 귀책 사유 없음을 입증해야 하는 구조상 심각한 경영 리스크가 발생한다”고 주장했다.

또 하루 200대 이상의 폐기물 운반 차량 출입에 따른 비산먼지와 악취 발생 가능성, 인근 기숙사 거주 근로자의 건강권 침해 우려도 제기했다.

아울러 청주시가 환경영향평가법과 산업입지법 등 관련 절차를 충분히 이행하지 않았고, 입주 기업 및 근로자와의 사전 협의도 부족했다는 점을 문제로 지적했다.

양사는 “30년 넘게 지역 경제에 기여해온 향토기업이 일방적인 행정으로 내몰리고 있다”며 “청주시는 산업단지의 미래와 주민, 근로자의 안전을 고려한 책임 있는 재검토에 나서야 한다”고 촉구했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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