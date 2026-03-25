비디오 판독 제도 개선 나선 프로야구, 투수 이물질 검사도 강화

잠실 야구장에 설치된 체크스윙 비디오 판독을 위한 카메라. 사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)가 2026시즌부터 비디오 판독 제도를 개선한다. 지난 24일 2026년 제2차 실행위원회를 열어 KBO리그 규정 개정과 투수 이물질 사용 검사 강화 등을 논의 및 확정했다는 설명이다.

먼저 비디오 판독 제도가 개선된다. 2026시즌부터 구단이 판독을 신청한 대상 플레이를 판독하는 중 구단이 신청한 항목이 아닌 별개의 다른 플레이에서 명백한 판정 오류가 발견될 경우 해당 플레이에 대한 판정을 정정할 수 있다.

신청한 플레이가 아니더라도 경기의 공정성과 판정의 정확성을 확보하기 위한 조치다. 명백한 상황이 확인되면 해당 판정을 바로 잡을 수 있게 했다. 예를 들어 체크스윙 판독을 진행하는 중에도 선수 신체 또는 유니폼에 공이 명백하게 공이 스치는 게 확인될 시 몸에 맞는 공으로 최종 판정이 내려진다. 이때 판독 기회는 소멸한다.

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투수의 이물질 검사 역시 강화될 예정이다. 투구 공정성 확보, 리그 신뢰도 제고를 위해서다. 기존에는 경기 전 또는 경기 중 심판진에서 의심이 가는 경우나 상대 팀의 이의 신청이 있을 경우에만 진행하던 검사지만, 올해부터 정기적으로 시행한다.

선발 투수는 경기 중 최소 2회 이상 검사하며, 구원투수는 투수당 1회 이상 검사한다. 이외 심판진에서 의심이 가는 경우나, 상대 팀의 이의 신청이 있을 경우에도 동일하게 검사가 진행된다. 위반 시에는 즉시 퇴장 조치 및 10경기의 출장 정지 제재가 내려진다.

덕아웃 출입 가능 인원엔 변동이 있다. 기존 47명에서 48명으로 1명 증원된다. 대상 인원은 업무상 덕아웃 출입이 필요한 구단 운영팀장이다. 또한 올해부터 시행되는 아시아쿼터 제도로 인해 늘어나는 통역 인원의 경우, 규정된 통역(3인) 외 추가 인원 필요시 사전 신청하여 최대 2명 이내 추가 가능하다는 기존 규정에 의해 추가될 수 있다.

구단의 원활한 엔트리 관리와 선수의 등록일수 보장 및 병역 의무 이행 준수를 위해 경조 휴가 항목에 예비군(민방위) 훈련이 추가된다. 선수들은 관련 증빙 서류 제출 시, 예비군 및 민방위 훈련 참가를 사유로 경조 휴가를 최대 5일까지 신청할 수 있다.

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더불어 선수단의 체력 부담 완화 및 안정적인 리그 운영을 위해 더블헤더 시행세칙이 변경된다. 감독 간담회 등 현장 의견을 반영해 올 시즌부터 각 팀의 더블헤더는 2주 연속 편성되지 않는다. 올 시즌 더블헤더는 4월 12일(일)부터 5월 31일(일)까지의 기간 중 토요일 경기가 취소될 경우에 한해 일요일에 편성된다.

신설되는 트로피도 만나볼 수 있다. 멀티 포지션 소화 선수의 가치 제고, 선수단 동기 부여를 위해 KBO 수비상에 유틸리티 부문이 새롭게 추가된 것. 후보자 선정 기준은 수비 이닝 540이닝 이상 선수 중 3개 이상 포지션별 최소 50이닝 이상 수비를 소화한 선수로 정해졌다.

이닝 계산 시 외야수는 좌익수, 중견수, 우익수를 통합한다. 단, 유틸리티 부문 수상자가 타 부문 수상 시 중복 수상은 불가하며 당해 유틸리티 부분은 시상하지 않는다.

한편 올 시즌부터 도입된 아시아쿼터 제도에 따른 KBO 신인상 수상 자격 검토도 진행됐다. 프로야구 기구가 아닌 독립리그 등 출신 외국인 선수의 신인상 수상 여부에 대한 관련 해석 필요성이 제기된 바 있다.

외국인선수 중에서도 일부 선수만 대상이 되는 경우 형평성 문제가 발생할 수 있고, 규약에서 신인선수는 원칙적으로 대한민국 국적 보유자로 정의하고 있어 외국인 선수를 신인상 대상에서 제외하는 것으로 의결했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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