재즈 드러머 최보미, ‘보미즈 호미즈’와 대만 타이베이·가오슝 투어

재즈 드러머 최보미가 리더로 활동하고 있는 보미즈 호미즈(Bomi's Homies)가 대만 팬들과 만난다.

소속사 패닉버튼은 오는 4월 2일부터 4월 4일까지 보미즈 호미즈가 ‘타이페이&가오슝 투어 2026(TAIPEI & KAOHSIUNG TOUR 2026)’을 진행한다고 밝혔다. 이번 투어는 타이베이와 가오슝 두 도시에서 총 3회 공연으로 펼쳐진다.

투어의 첫 공연은 4월 2일 타이베이 스미스앤월렌스키(SMITH & WOLLENSKY)에서 열린다. 4월 3일에는 타이베이의 여피 북스토어 카페(YUPPY BOOKSTORE CAFE)에서 관객들과 만난다. 이어 4월 4일에는 가오슝에서 개최되는 KPMC 재즈 스프링쇼(KPMC Jazz Spring Show) 무대에 올라 투어의 피날레를 장식할 예정이다.

이번 투어에는 최보미의 음악적 동료들이 함께한다. 베이시스트 브루스 강(BRUCE KANG), 미국 출신 재즈 피아니스트 데미안 A. 가르시아(DAMIAN A. GARCIA), 그리고 대만 재즈 보컬 셀린 슈(CELINE SHUE)가 참여해 다채로운 앙상블을 선보일 예정이다.

최보미는 이번 투어를 통해 자신의 오리지널 곡과 스탠다드 재즈 레퍼토리를 중심으로 폭넓은 무대를 선보이며 현지 관객들과 음악적 교감을 나눌 계획이다.

한편, 최보미는 이번 투어를 시작으로 올해 다양한 국내외 공연 일정과 더불어 정규 음반 발표 등 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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