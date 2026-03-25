제로웨이크 게이트, '백라이트' IP 콜라보 업데이트 진행

스토리타코와 키다리 스튜디오가 서비스하는 서브컬쳐 RPG ‘제로웨이크 게이트’가 인기 웹툰 ‘백라이트(Backlight)’ 와 신규 콜라보 업데이트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 ‘백라이트’ IP 캐릭터가 한정 영입 형태로 등장하며, 원작의 분위기와 캐릭터 매력을 게임 내 세계관에 맞게 재해석한 콘텐츠가 추가될 예정이다. 실제로 ‘제로웨이크 게이트’는 다양한 인기 웹툰 IP와의 협업을 통해 게임 콘텐츠의 확장과 팬층 유입을 동시에 추진하고 있다.

또 이번 업데이트와 함께 메인 스토리 7챕터가 새롭게 오픈된다. 이를 통해 게임의 세계관과 캐릭터 서사가 더욱 확장되며, 이용자들은 새로운 스토리 전개와 콘텐츠를 경험할 수 있게 된다.

양사는 출시 이후 꾸준한 업데이트로 게임의 완성도를 높이고 있으며, 이용자 피드백을 지속적으로 반영해 콘텐츠 개선과 운영 안정화를 이어가고 있다. 최근에는 업데이트를 거듭할수록 이용자 반응도 점차 긍정적으로 변화하고 있다는 설명이다.

특히 이번 업데이트 시점에 맞춰 출시 100일을 기념한 이벤트와 스킨 콘텐츠 할인도 함께 진행된다. 이용자 참여형 이벤트와 다양한 보상을 통해 서비스 초기부터 함께해 온 이용자들에게 감사의 의미를 전하는 동시에, 게임 내 즐길 거리를 더욱 확대한다는 계획이다.

한편 게임 내 AI 채팅 기능 ‘링크톡(LinkTalk)’도 이번 업데이트를 통해 새롭게 개선된다. 이번 업데이트를 통해 AI 채팅 기능의 표현 범위와 콘텐츠 품질을 개선해, 플랫폼 환경에 맞는 다양한 대화 경험을 제공할 계획이다. 특히 스팀과 에로랩스 버전에서는 보다 확장된 대화 콘텐츠를 제공해 이용자 몰입도를 높일 예정이다.

스토리타코 관계자는 “백라이트 콜라보 업데이트와 메인 스토리 확장을 통해 게임의 서사와 콘텐츠 폭을 더욱 넓히고자 했다”며 “앞으로도 다양한 IP 협업과 지속적인 업데이트를 통해 ‘제로웨이크 게이트’만의 서브컬쳐 RPG 경험을 발전시켜 나가겠다”고 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]