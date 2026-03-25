판빙빙, '오겜' 황동혁 감독과 다정 포즈…차기작 ‘KO클럽’ 합류할까

판빙빙과 황동혁 감독이 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=판빙빙 인스타그램 계정

중국 배우 판빙빙이 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’을 연출한 황동혁 감독과의 만남을 공개했다.

지난 24일 판빙빙은 소셜미디어에 “지성과 창의성이 어우러진 아름다운 만남(A beautiful gathering of minds and creativity)”이라는 글과 함께 황 감독과 나란히 서서 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 드레스를 입은 판빙빙과 캐주얼 차림의 황 감독이 다정한 분위기 속 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 두 사람의 만남은 홍콩 아트 바젤 주간 행사에서 이뤄진 것으로 전해졌다.



황 감독은 ‘오징어게임’ 이후 차기작으로 영화 ‘KO Club(Killing Old People Club)’을 준비 중이다. 최근 인터뷰들에서 그는 이 작품이 움베르토 에코의 글에서 영감을 받은 프로젝트이며, 대본 작업과 캐스팅을 진행 중이라고 밝혔다.



한편 판빙빙은 2018년 중국 당국으로부터 세금·가산세·벌금 등을 포함해 약 8억8394만6000위안(약 1920억) 규모의 납부 명령을 받았다. 이후 수개월간 공개 활동이 뜸해지며 각종 루머에 휩싸이기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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