가수 지드래곤(G-DRAGON)이 설립한 저스피스 재단과 80년 전통의 부창제과가 협업한 ‘데이지 밤(DAISY BOMB) 호두과자’가 정식 출시를 앞두고 온·오프라인에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

해당 제품은 과거 지드래곤이 단독 팬미팅에서 팬들에게 선물해 큰 화제가 된 바 있다.

25일 중고 거래 플랫폼에는 ‘지드래곤 호두과자 대리 구매’ 게시물이 다수 등장했다. 일부 이용자들은 수고비를 얹어 제품을 대신 줄을 서서 사다 주겠다며 출시 전부터 ‘오픈런’ 대행을 자처하고 나섰다.

새롭게 선보이는 ‘데이지 밤 호두과자’는 지드래곤의 상징인 데이지꽃 형태의 초콜릿을 얹어 시각적 완성도를 높였으며, 보늬밤 앙금과 국내산 밤을 사용해 풍미를 살린 것이 특징이다. 제품 모양을 그대로 본뜬 ‘데이지 밤 클릭커 키링’ 굿즈도 함께 출시되어 팬들의 소장 욕구를 자극한다.

이번 협업은 ‘일상의 작은 선택이 변화를 만든다’는 메시지를 담은 ‘LOVE & PEACE(러브 & 피스)’ 프로젝트의 일환이다. 판매 수익금의 일부는 저스피스 재단에 기부되어 사회 공헌 활동에 쓰일 예정이다. 소비자는 제품을 구매하는 것만으로 기부에 동참할 수 있다.

저스피스는 지드래곤이 자신의 저작권을 기부해 2024년 설립한 재단으로 ‘정의(Justice)’와 ‘평화(Peace)’의 가치를 예술과 결합해 실천하고 있다. 그간 소방관의 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치유 지원, 생물 다양성 보존을 위한 꿀벌 서식지 조성 등 다양한 행보를 이어왔다.

한편, 팝업스토어는 3월 26일부터 4월 5일까지 신세계 백화점 강남점 지하 1층 ‘스위트파크’에서 만나볼 수 있다.

<뉴시스>

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