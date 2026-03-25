운동 즐기다 '뚝' 소리 났다면?... 무릎 반월상연골 손상 주의

최근 테니스, 축구, 러닝 등 활동적인 운동을 즐기는 젊은층 사이에서 무릎 통증을 호소하는 사례가 늘고 있다. 특히 운동 중 방향 전환이나 급정지, 점프 후 착지 과정에서 '뚝' 하는 소리와 함께 통증이 발생했다면 반월상연골 손상을 의심할 수 있다.

반월상 연골판은 무릎 관절의 내측, 외측에 각각 하나씩 존재하는 반달 모양의 연골 조직이다. 해당 조직은 체중을 분산시키고 관절 충격을 흡수하는 중요한 역할을 한다. 이 구조물이 손상될 경우 무릎 안정성이 떨어지면서 다양한 증상이 나타난다. 대표적으로 보행 시 통증과 부종, 무릎이 완전히 펴지지 않는 잠김 현상, 관절 내부에 무언가 걸린 듯한 이물감, 관절이 어긋난 듯한 불안정성 등이 있다.

문제는 이러한 반월상연골 손상이 초기에 단순 염좌, 근육통 등으로 오인되기 쉽다는 점이다. 만약 이를 방치할 경우 연골 손상이 점차 진행되면서 결국 퇴행성 관절염으로 이어질 가능성이 높다. 특히 반월상연골은 혈관 분포가 거의 없어 자연 치유가 어려운 조직이기 때문에 증상이 지속될 경우 반드시 정확한 진단과 치료가 필요하다.

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진단은 환자 병력, 증상에 대한 문진, 신체 검사, 자기공명영상(MRI) 등을 통해 이루어진다. 이를 통해 손상 위치와 범위, 파열 형태를 파악하고 치료 방향을 결정하게 된다. 치료는 손상 정도와 환자의 활동 수준에 따라 달라진다. 만약 물리치료나 약물치료로 호전되지 않는 경우 수술적 치료가 필요할 수 있다.

대표적인 수술 방법으로는 관절내시경을 이용한 연골판 절제술, 봉합술이 있다. 절제술은 손상된 연골 일부를 제거해 증상을 완화하는 방식이다. 봉합술은 가능한 경우 연골을 보존하며 봉합해 기능 회복을 도모하는 치료다. 최근에는 관절을 최대한 보존하는 방향으로 치료가 이루어지는 만큼 환자 건강 상태에 맞는 적절한 수술 방법 선택이 중요하다.

수술 이후에는 재활 과정이 무엇보다 중요하다. 단순히 통증이 줄어들었다고 해서 일상으로 복귀하는 것은 위험하다. 무릎 관절의 가동 범위 회복과 근력 강화, 균형 감각 회복 등을 단계적으로 진행해야 한다. 특히 허벅지 근육을 강화하는 재활 운동은 무릎에 가해지는 부담을 줄이고 재손상을 예방하는 데 큰 도움이 된다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 “반월상연골 손상은 젊은층에서 흔히 발생할 수 있지만 초기에 적절한 치료를 받을 경우 충분히 기능 회복이 가능하다”며 “통증이 지속되거나 무릎에서 걸리는 느낌, 잠김 증상이 있다면 빠르게 전문의 상담을 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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