아홉이 그리는 7년 청사진⋯K-팝 최초 ‘활동 연장’ 승부수 통할까 [SW이슈]

사진=F&F엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF)이 승부수를 던졌다.

26일 가요계에 따르면 아홉은 소속사 F&F엔터테인먼트와 전속계약 연장을 두고 긍정적인 논의를 이어가고 있다.

이들의 행보에 주목하는 이유는 속도와 규모에 있다. 데뷔한 지 1년도 채 되지 않은 시점에서 연장 논의를 시작했다는 것과 활동 기간을 일반 정규 그룹과 동일한 7년으로 대폭 확대하는 것은 역대 프로젝트 그룹 중 전무후무한 사례다.

프로젝트 그룹이 완전체로 활동을 연장하는 건 쉽지 않다. 서바이벌 오디션 프로그램을 통해 결성된 그룹의 경우 다양한 기획사의 연습생들이 하나의 팀으로 모인다. 결국 활동 종료 시점이 되면 각 소속사 간 이해관계에 따라 입장 차이가 발생한다. 그간의 아이돌 그룹들이 그랬듯이 팀이 폭발적인 인기를 끌더라도 결국 해체 수순을 밟게 되는 이유다.

사진=F&F엔터테인먼트

그럼에도 아홉의 활동 연장 가능성이 높게 점쳐지는 이유는 데뷔 이후 보여준 성적 덕분이다. 첫 앨범으로 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위를 기록했고, 데뷔 10일 만에 음악방송 3관왕을 달성했다. 미니 2집도 커리어 하이를 기록했고, 데뷔 첫해 다양한 시상식에서 트로피를 거머쥐었다. 아홉이라는 브랜드 가치를 수치로 증명해 냈다.

멤버들의 강한 결속력 또한 힘을 보태고 있다. 소속사 측이 긍정적인 기류를 밝힌 만큼 멤버들도 팀 활동을 지속하겠다는 의지가 확고한 것으로 풀이된다. 멤버 간 팀워크와 유대감은 국내외 팬덤의 신뢰를 높이고 활동 연장 가능성에 힘을 싣는다.

활동 연장은 아홉의 성장을 견인할 확실한 승부수가 될 수 있다. 활동이 장기화될 경우 그룹의 색을 더욱 뚜렷하게 구축할 수 있고, 글로벌 활동 역시 체계적으로 전개할 수 있게 된다. 이는 글로벌 팬덤 확장과 브랜드 경쟁력을 높이는 결정적인 계기가 될 전망이다.

데뷔 1년도 채 되지 않아 논의가 오가고 있는 만큼 성사 가능성은 어느 때보다 높다. 아홉 멤버가 ‘아홉’이라는 이름으로 팬들 곁에 더 오랫동안 남을 수 있을지 관심이 집중된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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