GM, 한국에 약 8800억원 투자 결정

미국 모빌리티 기업 GM이 제품 경쟁력 강화와 공장 설비 고도화를 위해 한국 사업장에 6억달러(약 8800억원)를 투자한다. 생산시설 현대화와 안전 인프라, 작업환경 개선, 운영 효율화가 골자다.

GM 한국사업장은 이 가운데 3억달러(약 4400억원)를 새 프레스 기계 도입 등 생산시설 현대화에 투입할 계획이다. 이는 지난해 12월 발표한 한국 생산 소형 SUV의 공장 성능 향상과 상품성·기술 경쟁력 강화를 위한 3억달러 투자에 더해지는 추가 투자다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장 겸 CEO는 25일 “한국에서 개발·생산된 글로벌 차량의 성공과 수익성 확보를 위한 노력의 결과”라며 “글로벌 경쟁이 심화하고 있지만 이번 투자는 한국 사업장 운영에 대한 신뢰를 보여주는 결정”이라고 말했다.

GM 한국사업장은 이날 부평공장 프레스공장에서 노조와 공동 행사를 열고 이번 투자 계획을 기념했다. 비자레알 사장은 “최첨단 프레스 설비 도입으로 제조 현장의 안전과 품질, 효율성을 높이고 글로벌 시장에 경쟁력 있는 소형 SUV를 공급하는 데 기여할 것”이라며 “사업장의 경쟁력 강화를 위해 함께해온 직원과 노조에 감사한다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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