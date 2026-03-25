한그루, 휴가 중 과감한 패션…‘화보급 분위기’ 눈길

사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 휴가 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

한그루는 25일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 휴가를 즐기고 있는 한그루의 여유로운 일상이 담겼다. 그는 민소매 원피스를 입고 식사를 하며 한층 편안한 분위기를 자아냈다. 군더더기 없는 자연스러운 스타일 속에서도 건강미가 돋보였고, 특유의 밝고 생기 있는 분위기가 더해져 시선을 끌었다. 꾸미지 않은 듯한 모습에서도 은은하게 드러나는 세련된 매력이 인상적이다.

사진 = 한그루 SNS 계정

또 다른 사진에서는 해변을 거닐며 환하게 웃고 있는 모습이 포착됐다. 내추럴한 얼굴과 편안한 복장이 어우러지며 한층 자유롭고 여유로운 무드를 완성했다. 주변 풍경과 자연스럽게 어우러진 모습은 마치 한 편의 화보 같은 분위기를 자아내며 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했다. 이후 2022년 이혼 소식을 전했다. 현재는 두 아이를 양육하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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