여자 대학축구리그 출범, ‘2026 KUSF 대학축구(여) U-리그’ 27일 개막

사진=한국여자축구연맹 제공

한국여자축구연맹이 한국대학스포츠협의회(KUSF)와 함께 여자 대학부 선수들의 경기 경험 확대와 경쟁력 강화를 위해 ‘2026 KUSF 대학축구(여) U-리그’를 신설하고 오는 27일 개막한다.

‘2026 KUSF 대학축구(여) U-리그’는 27일부터 10월30일까지 약 7개월간 진행되며, 총 7개 대학이 참가한다. 경기는 각 대학 캠퍼스 내 경기장 및 인근 제3구장에서 열린다.

U-리그는 기존 연맹이 주관하는 연맹전 중심의 단발성 경기 구조를 넘어 대학 선수들이 정기적인 리그 시스템 속에서 지속적으로 경쟁하고 성장할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다. KUSF를 비롯한 유관기관의 협력을 통해 연맹은 선수들에게 안정적이고 질 높은 경기 경험을 제공할 수 있게 됐다.

개막 경기는 27일 15시 위덕대운동장에서 경북위덕대와 강원도립대의 맞대결이 펼쳐진다. 양 팀 모두 국가대표 및 WK리그 선수를 다수 배출한 전통 있는 대학팀으로 리그의 출발을 알리는 상징적인 경기가 될 전망이다.

이날 개막전에는 한국여자축구연맹 최광지 부회장을 포함하여 대한축구협회 김현태 대회위원장, 손형훈 경주축구협회장 등 주요 내빈이 현장을 찾아 선수들을 격려할 예정이다.

양명석 한국여자축구연맹 회장은 “대학 무대는 선수들이 더 큰 무대로 성장하기 위한 중요한 연결고리”라며 “이번 U-리그 출범을 통해 선수들이 보다 안정적이고 연속적인 경기 경험을 쌓고 한국 여자축구의 경쟁력이 함께 확대되기를 기대한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 다양한 주체들과의 협력을 통해 선수들이 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 이번 리그는 여자 대학축구의 새로운 도약을 알리는 출발점으로 향후 연맹의 유소녀부터 대학, 성인 무대로 이어지는 선수 육성 체계 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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