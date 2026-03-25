“팀장님 나가자마자 불판 깔았다?”…충주맨 떠난 뒤 올라온 첫 영상 ‘폭소’

김선태가 떠난 뒤 후임 최지호와 장연주 주무관이 첫 영상을 올렸다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘충주시’ 영상 캡처

충주시 공식 유튜브 채널에 전 충주맨 김선태가 떠난 뒤 첫 영상이 올라왔다.

지난 24일 유튜브 채널 충주시에 ‘팀장님이 떠났어요’라는 제목의 영상이 올라왔다. 김선태를 이어 채널을 운영하는 최지호 주무관은 새로운 후임 장연주 주무관을 소개했다. 두 사람은 탄금호 피크닉 공원에서 바비큐를 즐기며 담소를 나눴다. 주된 이야기는 전 충주맨 김선태에 대해서였다. 급성장한 김선태 채널에 감탄하면서도 “충주시의 비밀번호를 바꿔야 하는 게 아니냐”는 말도 나왔다.

최지호 주무관은 얼마 전에 꿈에 김선태가 꿈에 나왔다며 “(팀장님이) 자기 영상인데 지우면 뭐 어떠냐고 추노 영상만 하나 달랑 남겨놓고 다 지우는 거야”라고 말했다. 이어 “사실 찍어 둔 게 많았는데 팀장님이 그만두셔서 못 올린 게 많았다”고 아쉬워했다.

김선태가 떠난 뒤 후임 최지호와 장연주 주무관이 첫 영상을 올렸다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘충주시’ 영상 캡처

충주 중앙탑으로 이동한 두 사람은 여러 장소를 홍보하며 앞으로 “(김선태의) 사무실을 급습하거나 충주맨 초대석 인터뷰 자리를 마련하겠다”는 계획을 밝혔다. 영상은 “많이 응원해 주셨으면 좋겠다”는 말로 마무리됐다.

누리꾼들은 “꿈 내용 그럴싸해서 웃기다”, “사무실 급습 기대된다”, “팀장님 떠났는데 바비큐 구워 버리는 게 웃기다”, “그냥 바비큐가 하고 싶었던 거잖아” 등 유쾌한 댓글로 호응했다. 25일 오후 3시 기준 해당 영상은 140만8007회의 높은 조회 수를 기록하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]