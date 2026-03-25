메이플스토리 월드, 신규 월드 ‘픽트라 몬스터’ 출시

넥슨은 자사 샌드박스형 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’에 신규 오리지널 월드 ‘픽트라 몬스터’를 25일 출시했다.

픽트라 몬스터는 2025년 4월 CBT로 처음 공개한 이후 이용자들의 피드백을 반영해 선보이는 MMORPG 장르의 오리지널 월드다. 이용자는 루티와 함께 모험을 시작해 노란 불가사리, 젤리피쉬, 리본돼지 등 친숙한 메이플 몬스터들을 특수한 ‘픽볼’로 포획해 동료로 삼을 수 있으며, 몬스터를 육성해 진화시키고 직접 탑승하여 함께 사냥할 수 있다.

포획한 몬스터는 각기 다른 고유 스킬을 보유하고 있어 상황에 따라 다르게 활용할 수 있다. 주황버섯은 버섯 쿵쿵 스킬로 다수의 적을 한 번에 사냥하는 데 효과적이며, 스톤골렘은 거대해지기 스킬로 몸집을 2배로 키우는 등 전략적인 전투가 가능하다. 이용자는 자신만의 픽트라 몬스터 조합으로 강력한 보스 반 레온을 공략하는 4인 레이드에 도전해 스킬 스크롤과 로얄 반 레온 장비를 획득할 수 있으며, 다른 이용자와 실력을 겨루는 아레나에서 코어 픽트라와 판타스틱 도넛 등 다양한 보상을 얻을 수 있다.

넥슨은 픽트라 몬스터 월드 출시를 기념해 4월 22일까지 다양한 이벤트를 실시한다. 먼저, 7일간 게임에 접속한 일수에 따라 메가폰, 어드밴스 픽볼 등 아이템을 지급하는 출석 이벤트를 진행한다. 또한 아스트라를 꿈꾸는 소년 NPC의 미션을 수행하면 경험치 캡슐과 메소 등 각종 보상을 선물하며, 몬스터 사냥으로 획득한 런칭 기념 주화를 고급 몬스터 에그 1개 선택권과 다양한 속성의 스킬 스크롤 팩과 교환하는 이벤트도 실시한다.

한편 메이플스토리 월드는 넥슨의 대표 IP ‘메이플스토리’의 방대한 리소스를 활용해 누구나 나만의 월드를 직접 제작, 공유하고 함께 플레이할 수 있는 샌드박스형 창작 플랫폼다. 넥슨이 직접 개발하는 오리지널 월드는 크리에이터에게 창의적인 영감과 기술적 표본을 제시한다. 픽트라 몬스터 역시 메이플스토리 월드가 추구하는 창작 생태계의 비전과 메이플스토리 IP의 확장 가능성을 보여주며, 오리지널 월드 최초로 두 차례에 걸친 테스트를 통해 이용자 피드백을 적극 반영해 완성도를 높였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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