‘시계보다 얼굴’…수지, 무보정 기사 사진이 이 정도? 오버핏 수트도 완벽 소화

수지가 론진 행사에 참여한 사진들을 업로드했다. 출처=수지 인스타그램 계정

수지가 기사 사진에도 굴욕 없이 빛나는 외모를 인증했다.

25일 가수이자 배우 수지가 서울 강남구 한 호텔에서 진행된 스위스 위치 브랜드 론진 2026 신상품 행사에 참여했다. 수지는 “예쁜 기사 사진 감자해요”라는 말과 함께 이때 찍힌 기사 사진들을 자신의 인스타그램 계정에 업로드했다.

오버사이즈 수트는 어깨선이 강조된 루즈핏으로 재킷 소매를 살짝 걷어 올려 전문적이면서 여유로운 느낌을 준다. 정석적인 화이트 드레스 셔츠에 블랙 넥타이를 매치한 패션은 앤드로지너스 룩의 정석으로 보인다. 화려한 액세서리 대신 심플한 실버 링 귀걸이와 얇은 반지로 손목의 브랜드 시계를 강조하면서 수트의 절제미와 세련미를 뽐냈다.

수지가 론진 행사에 참여한 사진들을 업로드했다. 출처=수지 인스타그램 계정

전체적으로 배경의 문구 ‘Elegance is an attitude’처럼 절제된 스타일링과 에티튜드에서 깊이 있는 우아함이 돋보이는 스타일링이다. 자연스럽게 흐르는 롱 블랙 헤어와 투명하고 깨끗한 피부 표현에 집중한 클린 메이크업이 지적이고 과하지 않은 고급스러움을 자아냈다.

팬들은 “언니가 예쁜 거예요”, “막 찍어도 예쁜걸”, “시계가 안 보이고 얼굴만 보인다” 등의 댓글로 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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