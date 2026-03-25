[내야외야] 키움, ‘2026 HEROES in Campus’ 진행

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 서울특별시 소재 10개 대학교 학생들을 대상으로 야구특강 프로그램 ‘2026 HEROES in Campus’를 진행한다.

키움은 이번 특강을 통해 20대 대학생들에게 구단 소개와 야구 규칙, 응원법 등 야구를 보다 쉽게 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 선보일 예정이다. 또한 행사 종료 후에는 참가 대학의 교직원과 학생들을 고척스카이돔 홈경기에 초청할 계획이다.

키움은 2012년부터 서울시 소재 여자대학교를 대상으로 야구 강의 프로그램 ‘여대특강’을 운영해왔다. 젊은 세대와 야구의 접점을 늘리고, 프로야구 저변 확대에 기여하고자 2024년부터는 일반대학교까지 대상을 넓혔다. 지난해부터는 ‘HEROES in Campus’로 명칭을 변경해 진행하고 있다.

2026 HEROES in Campus는 25일 숭실대학교를 시작으로 동덕여자대학교, 숙명여자대학교, 이화여자대학교, 덕성여자대학교, 서울여자대학교, 고려대학교, 성신여자대학교, 한국항공대학교, 가톨릭대학교에서 순차적으로 열린다. 자세한 일정은 각 학교 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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