하이로닉, KIMES 2026 성료… 높은 기술력·활용성 선보여

㈜하이로닉이 국내 최대 의료기기 박람회인 ‘국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026, 키메스)’ 참가를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

키메스(KIMES)는 의료 산업의 최신 기술과 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는 국내 대표 전시회다. 올해 역시 다양한 의료기기와 헬스케어 솔루션이 선보이며 업계 관계자들의 큰 관심을 받았다.

하이로닉은 이번 전시에서 ‘미글로우(MIGLOW)’, ‘브이로 리프팅(V-RO LIFTING)’, ‘시너젯(SYNERJET)’ 등 주요 미용 의료기기 제품을 전시하며 국내외 의료진과 바이어를 대상으로 제품 설명과 상담을 활발히 진행했다. 부스 방문객들은 기기 시연을 통해 제품의 특성과 활용 방법에 관한 구체적인 문의를 이어갔다.

신제품 ‘미글로우’는 특히 큰 주목을 받았다. 이는 2.45 GHz 기반 UHF 에너지 기술과 쿨링 시스템을 적용해 피부 표면에는 부담을 최소화하면서, 필요한 부위에 효과적으로 에너지를 전달할 수 있도록 고안됐다. 다양한 핸드피스를 통해 얼굴뿐만 아니라 몸 전체에 폭넓게 사용할 수 있다는 점에서 방문객의 관심이 집중됐다.

또한 ‘시너젯’은 마이크로젯 방식을 활용한 스킨부스터 분사 장비로, 물리적 자극을 줄이면서 유효 성분을 고르게 전달한다. ‘브이로 리프팅’은 고강도 집속 초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 결합한 장비로, 한 대의 기기에서 두 가지 에너지를 동시에 활용해 피부 상태에 맞춘 다양한 맞춤형 관리가 가능하다.

하이로닉 관계자는 “KIMES 2026에서 자사 주요 제품의 기술력과 활용성을 국내외 의료진과 바이어에게 성공적으로 선보였다”며 “부스 방문객의 뜨거운 반응을 확인했다”며 “앞으로도 글로벌 시장 확대와 제품 경쟁력 강화에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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