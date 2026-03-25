[BS현장] 박성웅·이수경 재회한 ‘심우면 연리리’…“극과극 성향에 힘들기도”

배우 박성웅(왼쪽)과 이수경이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

박성웅과 이수경이 또 한 번 부부 호흡으로 안방극장을 찾는다. 시골 마을을 배경으로 한 좌충우돌 가족 서사로 웃음과 공감을 동시에 예고했다.

25일 오후 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트 그랜드 볼룸홀에서는 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 최연수 감독, 배우 박성웅, 이수경, 이서환, 남권아, 이진우, 최규리가 참석했다.

심우면 연리리는 청정 살벌(?) 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다. 갑작스러운 환경 변화 속에서 가족 구성원들이 서로를 이해하고 관계를 회복해가는 과정을 유쾌하게 풀어낼 예정이다.

연출을 맡은 최연수 감독은 작품 선택 이유로 따뜻함을 꼽았다. 그는 "작품에서 온기가 느껴졌다. 성태훈 가족들을 비롯해 연리리 사람들 모두가 삶을 대하는 자세가 서로를 위하는 마음이 따뜻하게 느껴졌다"며 "작가님들, 기획 PD님과 나이가 들면서 누구랑 어떻게 사느냐가 영향을 많이 미치는 것 같다는 이야기를 많이 했다. 이 작품을 만나고 나도 이 안에 속해서 살고 싶다는 마음이 들 정도였다. 그래서 이 작품을 제 첫 작품으로 선택했다"라고 연출하게 된 배경을 설명했다.

배우 이진우, 최규리, 박성웅, 최연수 감독, 이수경, 남권아, 이서환(왼쪽부터)이 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

극 중 박성웅은 대기업 부장으로 일하다가 예기치 못한 인사 발령으로 시골로 내려가게 된 가장 성태훈 역을 맡았다. 도시 중심의 삶을 살아오던 인물이 자연 속에서 새로운 가치를 찾아가는 과정을 그리며, 웃음과 감동을 동시에 전할 것으로 기대를 모은다.

박성웅은 캐릭터 선택 이유에 대해 "대본이 들어왔을 때 내가 잘 표현할 수 있는 캐릭터였다. K-가장으로서 성태훈의 모습을 잘 표현할 수 있지 않을까 싶어서 선택하게 됐다"고 밝혔다.

이수경은 세 아들을 홀로 키워온 엄마 조미려 역으로 분한다. 농촌 생활 경험이 전혀 없는 상태에서 새로운 환경에 적응해 나가는 과정을 통해 현실적인 공감과 웃음을 선사할 예정이다.

이수경은 이번 작품을 통해 새로운 도전에 나섰다고 전했다. 그는 "지금까지 연기하면서 아이를 직접적으로 키우는 역할은 처음이다. 이렇게 장성한 아들이 있다는 게 저에게는 도전이라고 생각하는데, 배우로서 항상 과도기는 있는 것 같다"며 "그런 와중에 좋은 기회라고 생각했고 좋은 작품에서 좋은 동료들과 호흡을 맞출 수 있다면 무조건 해야 된다고 생각했다"고 말했다.

배우 박성웅이 질문에 답하고 있다. 김두홍 기자

특히 두 배우는 앞서 고(故) 이순재의 유작으로 알려진 KBS2 개소리와 연극 랑데부에서 함께 호흡을 맞춘 바 있어 이번 드라마에서 보여줄 케미에 기대가 쏠린다.

이에 대해 박성웅은 "전 작품에 같이 결혼해서 부부가 되긴 했는데, 마주치는 신이 별로 없었고, 제가 도망다니는 역할이었다"며 "이번에 아이들 셋과 가족처럼 촬영했던 것 같다"고 전했다.

이어 "항상 붙어있으니 힘들기도 했다. 저는 한없이 어둡고, 수경이는 한없이 밝다. 뭘 해도 다 웃는다"며 "너무 어둡고 너무 밝으니까 중점 찾기가 어려웠는데 하다 보니 자연스럽게 찾아가더라. 아이들 셋이 큰 도움이었다"고 촬영 비하인드를 전했다.

두 사람의 유쾌한 케미에 더해 이서환, 남권아, 이진우, 최규리 등 개성 만점 배우들이 총출동해 극의 완성도를 한층 끌어올릴 예정이다.

특히 이진우는 태훈의 장남인 성지천을 맡는다. 이진우는 "지천은 수능 만점 의대생이다. 현실에서 그러지 못해서 저와 동떨어진 부분은 있다"며 "극중 인물은 시골로 가서 하고 싶은 일을 찾고 성장하는 매력이 있지 않을까 싶다"고 소개했다.

데뷔 후 첫 주연을 맡게 된 소감에 대해선 "부담도 되고 잘해야겠다는 마음에 생각이 많았다"며 "선배님들이 너무나 잘 챙겨주시고, 감독님께서 디렉션을 잘 주셔서 깔끔하게 잘 마무리할 수 있었던 거 같다"고 미소지었다.

한편 심우면 연리리는 오는 26일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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