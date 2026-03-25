“베리 곧 만나요” 나비, 햇살 아래 가장 아름다운 미소 [스타★샷]

가수 나비가 출산이 가까워진 만삭 화보를 공개했다.

25일 나비는 자신의 인스타그램 계정에 “BERRY IS COMING SOON!”이라는 글과 함께 가족들과 함께 찍은 화보를 공개했다. 은은한 파스텔 블루 골지 가디건과 스트라이프 파자마 팬츠로 집 안에서 입을 법한 편안한 이지웨어의 자연스러운 아름다움을 뽐냈다. 아래쪽 단추를 풀어 알록달록한 스티커가 붙은 만삭의 배를 강조했다.

‘BERRY IS COMING SOON!’이라고 적힌 스케치북이 곧 태어날 아이에 대한 기대감과 설렘을 드러내고 있다. 자연광이 포근하고 화사한 느낌을 주며 과하지 않아 더 특별한 분위기를 낸다. 특히 일상적이고 편안한 분위기와 환하게 웃는 모습에서 행복과 애정이 느껴진다.

누리꾼들은 “베리야 건강하게 만나자”, “만삭인데도 너무 예뻐요”, “순산 기원할게요”, “너무 아름다운 가족이에요” 등의 댓글을 달았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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