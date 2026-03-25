레드벨벳 아이린, 亞 5개국 솔로 투어 나선다

레드벨벳 아이린(에스엠엔터테인먼트 소속)이 첫 솔로 콘서트 아시아 투어를 개최한다.

아이린은 5월 23~24일 서울을 시작으로, 6월 6~7일 타이베이, 6월 20일 마카오, 7월 4일 싱가포르, 7월 18일 방콕까지 아시아 5개 지역에서 ‘2026 IRENE ASIA TOUR [ I-WILL ]’(2026 아이린 아시아 투어 [ 아이-윌 ])을 진행한다.

이번 아시아 투어의 포문을 여는 서울 공연은 5월 23~24일 양일간 장충체육관에서 펼쳐지며, 티켓 예매 일정을 포함한 상세 정보는 추후 레드벨벳 공식 팬클럽 커뮤니티 및 SNS 계정을 통해 공지된다.

특히 아이린은 오는 3월 30일 정규 1집 ‘Biggest Fan’(비기스트 팬) 발매에 이어, 데뷔 후 처음으로 솔로 콘서트 아시아 투어를 여는 만큼, 아이린의 다채로운 매력이 담긴 음악과 완성도 높은 퍼포먼스로 ‘솔로 아티스트’로서 또 한 번의 도약에 나설 것으로 기대를 모은다.

한편, 아이린 정규 1집 ‘Biggest Fan’은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 10곡으로 구성되어 있으며, 3월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원으로 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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